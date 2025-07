Malore a Ibiza appena scende dal traghetto, morta 36enne bresciana

Francesca Ariazzi si trovava sull'isola dell'arcipelago spagnolo per una vacanza con le amiche. Era appena scesa dalla nave partita da Formentera e stava per fare ritorno in Italia quando ha avuto un malore e non si è più ripresa

Non ce l’ha fatta Francesca Ariazzi, la 36enne bresciana che cinque giorni fa si era accasciata a terra dopo essere sbarcata da un traghetto a Ibiza. La giovane, dipendente di banca, si trovava in vacanza con le amiche quando è stata colpita da un infarto: è deceduta in ospedale dopo alcuni giorni di agonia. La donna, secondo quanto ricostruito dal Giornale di Brescia, era appena scesa dalla nave partita da Formentera e stava per fare ritorno in Italia. Francesca Ariazzi ha perso conoscenza all’improvviso e non si è più ripresa: i presenti hanno subito chiamato i soccorsi che però non sono stati immediati e sono giunti sul posto dopo diversi minuti. La famiglia sta ora organizzando il rientro con la possibilità che la 36enne possa essere cremata prima del rientro in Italia.