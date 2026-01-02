Offerte Sky
Casa in fiamme nell'Agrigentino, muore il proprietario

È morto nel reparto grandi ustionati dell'ospedale Cannizzaro di Catania, dove era ricoverato in condizioni disperate, Michael Dietimar Fiedler, 65 anni, proprietario di una casa baronale andata a fuoco ieri sera nel centro abitato di Alessandria della Rocca (Agrigento)

Non ce l'ha fatta Michael Dietimar Fiedler, 65 anni, rimasto gravemente ustionato nell'incendio della sua abitazione nel centro di Alessandria della Rocca, nell'Agrigentino. L'uomo è morto nel reparto grandi ustionati dell'ospedale Cannizzaro di Catania, dove era stato ricoverato in condizioni disperate. A dare la notizia è stato il sindaco Salvatore Mangione, che ha annunciato l'annullamento del concerto di Capodanno previsto per questa sera nel centro civico del paese. "In questo momento di profondo dolore l'amministrazione comunale si stringe con sincera partecipazione attorno alla famiglia della vittima, condividendo il lutto di tutta la comunita'", ha scritto Mangione in un messaggio. Fiedler viveva da solo. Due anni fa aveva deciso di acquistare l'appartamento, trasferendosi dalla Germania in Sicilia dopo essere andato in pensione. 

