La colata lavica è proseguita nelle ultime ore e ha raggiunto quota 1.420 metri. La Protezione civile non rileva, per il momento, rischi di impatti diretti altri Comuni limitrofi né sulle infrastrutture, ma preoccupa il grande flusso di persone, turisti e curiosi, che si dirige verso il vulcano per vedere l'evento eruttivo ascolta articolo

Ha raggiunto quota 1.420 metri la colata di lava che dalle prime ore del 2026 fuoriesce da una frattura eruttiva sull'Etna, all'interno della Valle del Bove. Il fenomeno è stato osservato dal sistema di monitoraggio dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Osservatorio etneo, di Catania. Sono in corso rilievi da parte di personale dell'Ingv. Continua intanto l'attività esplosiva al cratere Bocca Nuova con modeste emissioni di cenere che si disperdono rapidamente in area sommitale. Il campo lavico, spiega l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è ancora alimentato, sebbene il tasso effusivo sia debole. Attualmente, l'estensione massima del campo lavico è di poco inferiore ai 3 km, circa 2.8 km.

I rischi La Protezione civile non rileva, per il momento, rischi di impatti diretti sui centri abitati nè sulle infrastrutture. A preoccupare è invece il grande flusso di persone, turisti e curiosi, che si dirige verso l'Etna per vedere lo spettacolo di lava. La distanza del fronte lavico dal centro abitato più vicino, Fornazzo, è di circa 5 km, ma la pendenza del tratto percorso dalla lava è bassa. Vedi anche Eruzione Etna, continua colata lavica nella Valle del Bove