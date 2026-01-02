Eruzione Etna, lava a 5 km dal centro di Fornazzo. Protezione civile: "Nessun rischio"Cronaca
La colata lavica è proseguita nelle ultime ore e ha raggiunto quota 1.420 metri. La Protezione civile non rileva, per il momento, rischi di impatti diretti altri Comuni limitrofi né sulle infrastrutture, ma preoccupa il grande flusso di persone, turisti e curiosi, che si dirige verso il vulcano per vedere l'evento eruttivo
Ha raggiunto quota 1.420 metri la colata di lava che dalle prime ore del 2026 fuoriesce da una frattura eruttiva sull'Etna, all'interno della Valle del Bove. Il fenomeno è stato osservato dal sistema di monitoraggio dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Osservatorio etneo, di Catania. Sono in corso rilievi da parte di personale dell'Ingv. Continua intanto l'attività esplosiva al cratere Bocca Nuova con modeste emissioni di cenere che si disperdono rapidamente in area sommitale. Il campo lavico, spiega l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è ancora alimentato, sebbene il tasso effusivo sia debole. Attualmente, l'estensione massima del campo lavico è di poco inferiore ai 3 km, circa 2.8 km.
I rischi
La Protezione civile non rileva, per il momento, rischi di impatti diretti sui centri abitati nè sulle infrastrutture. A preoccupare è invece il grande flusso di persone, turisti e curiosi, che si dirige verso l'Etna per vedere lo spettacolo di lava. La distanza del fronte lavico dal centro abitato più vicino, Fornazzo, è di circa 5 km, ma la pendenza del tratto percorso dalla lava è bassa.
Vedi anche
Eruzione Etna, continua colata lavica nella Valle del Bove
Il commento del vulcanologo
"Ancora una volta - sottolinea il vulcanologo dell'Ingv-Oe di Catania, Boris Behncke - l'Etna ci ha sorpreso; il tremore vulcanico si stava affievolendo, i segni di attivtià esplosiva ai crateri sommitali erano sempre meno evidenti (a parte qualche sbuffo di cenere dai crateri Bocca Nuova e Nord-Est in giornata). Un colpo di scena solo pochi giorni dopo quello dei parossismi al cratere di Nord-Est del 27 dicembre... ma che vulcano incredibile che abbiamo qui".