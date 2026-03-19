Blitz della Finanza tra Napoli e Caserta, sequestrate due società da due milioni di euroCronaca
Operavano nel settore della commercializzazione di alcol e bevande alcoliche attraverso due società a conduzione familiare ma, nonostante siano entrambe state dichiarate come fallite nel 2014, gli indagati avevano proseguito l'attività imprenditoriale tramite due ulteriori compagini societarie nelle quali hanno trasferito gli asset aziendali delle precedenti
Un'operazione della Guardia di Finanza tra Napoli e Caserta ha portato a un sequestro del valore di due milioni di euro. Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Napoli ha notificato un decreto emesso dalla Sezione per l'Applicazione delle Misure di Prevenzione del Tribunale Civile e Penale di Napoli nei confronti di due società con sedi a Mugnano di Napoli e Pastorano (Caserta). Si tratta di aziende gestite da un nucleo familiare operante nel settore della produzione e commercializzazione di prodotti alcolici condannati in via definitiva per i reati di associazione per delinquere, frode fiscale, omessa dichiarazione, contrabbando di prodotti alcolici, bancarotta, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori.
Liquorificio e distilleria in funzione malgrado fossero fallite nel 2014
I componenti del nucleo familiare hanno gestito due società operanti nel settore della commercializzazione di alcol e bevande alcoliche, entrambe dichiarate fallite nel 2014. Nonostante il fallimento, gli indagati avevano proseguito l'attività continuando a operare tramite due ulteriori compagini societarie nelle quali avevano trasferito gli asset aziendali delle fallite. La Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Napoli ha inizialmente disposto il sequestro della società di Mugnano di Napoli che gestisce un liquorificio, successivamente oggetto anche di confisca. La stessa Sezione ha poi emesso un altro decreto di sequestro riguardante il compendio aziendale e le quote sociali dell'altra società, con sede a Pastorano, attiva nel settore della distillazione degli alcoli, di fatto riconducibile ai medesimi soggetti, sebbene intestata a dei prestanome.