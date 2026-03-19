Operavano nel settore della commercializzazione di alcol e bevande alcoliche attraverso due società a conduzione familiare ma, nonostante siano entrambe state dichiarate come fallite nel 2014, gli indagati avevano proseguito l'attività imprenditoriale tramite due ulteriori compagini societarie nelle quali hanno trasferito gli asset aziendali delle precedenti

Un'operazione della Guardia di Finanza tra Napoli e Caserta ha portato a un sequestro del valore di due milioni di euro. Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Napoli ha notificato un decreto emesso dalla Sezione per l'Applicazione delle Misure di Prevenzione del Tribunale Civile e Penale di Napoli nei confronti di due società con sedi a Mugnano di Napoli e Pastorano (Caserta). Si tratta di aziende gestite da un nucleo familiare operante nel settore della produzione e commercializzazione di prodotti alcolici condannati in via definitiva per i reati di associazione per delinquere, frode fiscale, omessa dichiarazione, contrabbando di prodotti alcolici, bancarotta, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori.