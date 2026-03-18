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Palermo, 200 alunni coinvolti nel progetto "TumíAmi"

Cronaca

QLo sport come strumento di inclusione sociale, in un progetto i cui protagonisti sono studenti in condizioni di particolare fragilità sociale.

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Nella prima tappa di un percorso contro la dispersione scolastica che coinvolge centinaia di ragazzi,  gli studenti dell'ICS Perez Madre Teresa di Calcutta 

hanno partecipato a "TumíAmí", un progetto pensato come strumento di aggregazione e crescita e inclusione in un contesto di fragilità sociale a rischio di devianza. La disciplina scelta è il Badminton, dato che il paese d'origine di molti degli studenti della scuola è il Bangladesh dove questo sport è molto diffuso. 

 

L’iniziativa è stata promossa dalla LIFE and LIFE ETS,  con l’Associazione Sportiva Dilettantistica Piume d’Argento Badminton Club e finanziata dall’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro che ha donato all'istituto molte attrezzature sportive.

 

"Questo progetto si inserisce in attività già strutturate nella scuola - spiega la Dirigente scolastica Sabrina Marino- e punta a diventare un utile strumento di contrasto ai fenomeni di dispersione scolastica. Il progetto avviato da tempo sta dando i suoi frutti e continuerà fino a fine anno scolastico. Gli studenti possono confrontarsi su un terreno neutro, con educatori esterni, non sono soggetti a valutazione ma spronati a a crescere" .

 

"Ringrazio la Life and Life per avere coinvolto l'associazione sportiva Piume D'Argento - spiega il presidente Paolo Caracausi- . Abbiamo coinvolto tantissimi bambini e bambine tra gli 8 e i 10 anni che stanno portando avanti con grande interesse questo sport; molti si stanno rivelando talentuosi e di questo siamo davvero contenti.   

 

 

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