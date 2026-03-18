Palermo, 200 alunni coinvolti nel progetto "TumíAmi"

Nella prima tappa di un percorso contro la dispersione scolastica che coinvolge centinaia di ragazzi, gli studenti dell'ICS Perez Madre Teresa di Calcutta

hanno partecipato a "TumíAmí", un progetto pensato come strumento di aggregazione e crescita e inclusione in un contesto di fragilità sociale a rischio di devianza. La disciplina scelta è il Badminton, dato che il paese d'origine di molti degli studenti della scuola è il Bangladesh dove questo sport è molto diffuso.

L’iniziativa è stata promossa dalla LIFE and LIFE ETS, con l’Associazione Sportiva Dilettantistica Piume d’Argento Badminton Club e finanziata dall’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro che ha donato all'istituto molte attrezzature sportive.

"Questo progetto si inserisce in attività già strutturate nella scuola - spiega la Dirigente scolastica Sabrina Marino- e punta a diventare un utile strumento di contrasto ai fenomeni di dispersione scolastica. Il progetto avviato da tempo sta dando i suoi frutti e continuerà fino a fine anno scolastico. Gli studenti possono confrontarsi su un terreno neutro, con educatori esterni, non sono soggetti a valutazione ma spronati a a crescere" .

"Ringrazio la Life and Life per avere coinvolto l'associazione sportiva Piume D'Argento - spiega il presidente Paolo Caracausi- . Abbiamo coinvolto tantissimi bambini e bambine tra gli 8 e i 10 anni che stanno portando avanti con grande interesse questo sport; molti si stanno rivelando talentuosi e di questo siamo davvero contenti.