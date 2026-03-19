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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 19 marzo: la rassegna stampa

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Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo le misure varate dal governo per contrastare il caro-carburanti a causa del conflitto in Medio Oriente: "Taglio alle accise per 20 giorni, stretta su chi specula e aiuti ai camionisti". Spazio anche al referendum sulla giustizia, con la manifestazione delle opposizioni scese in piazza a Roma per il "No" e la premier Meloni parla di una "riforma storica"

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