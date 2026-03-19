Le prime pagine dei quotidiani di oggi 19 marzo: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo le misure varate dal governo per contrastare il caro-carburanti a causa del conflitto in Medio Oriente: "Taglio alle accise per 20 giorni, stretta su chi specula e aiuti ai camionisti". Spazio anche al referendum sulla giustizia, con la manifestazione delle opposizioni scese in piazza a Roma per il "No" e la premier Meloni parla di una "riforma storica"
- In primo piano le misure in Italia per il caro benzina, mentre "vola il prezzo del petrolio" a causa della guerra in Medio Oriente. Il governo vara il decreto: "Taglio delle accise per 20 giorni, stretta su chi specula e aiuti ai camionisti". Spazio anche al referendum sulla giustizia con "la piazza del No" da parte del campo largo, mentre la premier parla di una "riforma storica". In prima pagina anche il femminicidio a Bergamo: "Uccide la moglie a coltellate, erano sposati da dieci mesi".
- In apertura le ripercussioni del conflitto in Iran: "Gas e petrolio bersagli di guerra". Israele colpisce "il più grande giacimento iraniano", mentre Teheran "minaccia di attaccare i pozzi del Golfo". Spazio anche al referendum sulla giustizia, con la manifestazione delle opposizioni a Roma: "La piazza unita per il No". Intanto, "scoppia il caso Delmastro": "In affari con la figlia di un mafioso". Infine, il caso del bambino con il cuore danneggiato morto a Napoli e l'accusa ai medici: "Falsificati orari del trapianto".
- In primo piano le misure del governo contro il caro carburanti a causa del conflitto in Iran: "Benzina, accise giù di 25 centesimi". Nel frattempo, Israele e Usa "attaccano giacimenti di gas in Iran" e Teheran annuncia "guerra economica su larga scala". Spazio anche alla giustizia, con la sinistra che scende in piazza: "Salviamo la Carta". In prima pagina anche il caso Delmastro: "Delmastro, Chiorino e quei soci a loro insaputa nel locale del boss".
- In apertura le misure del governo su benzine e diesel dopo gli aumenti dei prezzi causati dal conflitto in Medio Oriente: "Arriva lo sconto". Tra le misure, "sostegni ai camionisti e stretta anti speculazione". In prima pagina anche il referendum sulla giustizia, con le opposizioni a Roma per il No e Pier Silvio Berlusconi che annuncia: "Voterò Sì". E la premier Meloni: "Il governo non rischia". Infine il caso di Edoardo Bove "dopo lo stop al cuore": "Un gol per ripartire".
- "Mercatone Milan" è il titolo in apertura della Gazzetta dello Sport sulle "scelte di Allegri": Goretzka e Gila per "il nuovo Diavolo". Spazio anche all'Inter: "Assalto a Vicario". E alla Juventus: "Kolo con Vlahovic". In prima pagina anche il caso Tonali, "via ko con il Newcastle": "Ansia Mondiale". Poi, la Champions con la sconfitta dell'Atalanta contro il Bayern. Infine, l'intervista alla madre di Kimi Antonelli: "Sul kart a un anno, non voleva scendere".
- In apertura l'appuntamento di oggi con Roma-Bologna per il ritorno degli ottavi di Europa League: "Gasp contro Italiano: spareggio per i quarti". Chi passa "affronterà Aston Villa o Lilla". Spazio anche all'Atalanta, sconfitta dal Bayern: "Altro crollo, Osi fuori". In prima pagina anche Edoardo Bove e il suo primo gol dal rientro: "Felicità unica". Infine, la Coppa d'Africa e il Senegal che "fa ricorso al Tas" dopo la decisione di assegnare la vittoria al Marocco.
- In apertura la Juventus: "Grana numero uno". Per il nuovo portier bianconero, a Comolli "piace Restes", mentre a Spalletti "De Gea". "La scelta del prossimo portiere registra una prima divergenza di vedute tra l'ad e il tecnico". Spazio anche all'infortunio di Tonali: "Allarme in vista dei playoff mondiali". Poi, l'appuntamento di questa sera con Roma-Bologna: "Malen-Castro, gol per l'Europa". Infine, il tennis con le parole di Sinner a Miami: "Vogliamo dare gioia all'Italia".
- In primo piano la guerra in Medio Oriente che "coinvolge gli hub dell'energia", mentre "volano gas e petrolio". La Fed resta "ferma sui tassi". Spazio anche alle misure del governo contro il caro carburanti: "Taglio temporaneo per 25 cent al litro". In prima pagina anche le startup in Africa per "produrre energia solare". Poi, in Europa "nasce il regime societario europeo". Infine, l'intervista a Yannick Bolloré: "Havas punta ancora sull'Italia, in Mfe soci silenti".
- In primo piano il caso Demastro: "Incontrò il mafioso". E ancora: "Mangò nel locale di Caroccia e non dichiarò mai la società". Spazio anche alle misure del governo contro il caro carburanti: "Varato lo sconto referendario". Nel frattempo, "Israele bombarda il deposito di gas". Mentre, "la guerra spacca i vertici iraniani e i Maga negli Usa". Poi, le Olimpiadi di Milano Cortina che "devono al Coni 50 mln: li paga il governo".
- In apertura il taglio alle accise del governo contro il caro carburanti. Il decreto: "Carburanti subito giù di 25 cent al litro". Intanto, è allarme "razzi sul gas" in Iran e Qatar. Spazio anche al caso di Roberta Bruzzone: "Stalking e profili fake contro una giudice: indagata". In prima pagina anche il tema della giustizia, a pochi giorni dal referendum: "Gli innocenti in cella costano 1 miliardo". Infine, l'editoriale di Tommaso Cerno: "Il prezzo alla bomba".
- In prima pagina la guerra in Medio Oriente: "A macchia d'olio". Le bombe di Israele e Usa "colpiscono il South Pars, il più grande giacimento iraniano di gas". Intanto, la guerra "arriva in Africa e Asia: senza carburante le economie tremano". Spazio anche alle misure del governo contro il caro carburanti: "Risparmio di 25 centesimi ma solo per 20 giorni". E sul referendum giustizia, le opposizioni in piazza per il "No": "Possiamo vincere". Infine, il caso Delmastro: "Affari a sua insaputa, Delmastro si assolve".
- In primo piano il referendum sulla giustizia: "Il Sì conviene anche ai conti". Secondo il ministro Nordio, "la giustizia che non funziona ci costa ogni anno il 2% del Pil". Spazio anche alla manifestazione delle opposizione per il "No" al referendum: "Il No fa flop: piazza del Popolo è semivuota". In prima pagina anche il taglio del governo alle accise sulla benzina per contrastare il caro carburanti. Poi, il caso del bambino con il cuore danneggiato morto a Napoli: "Falsificata dai medici la cartella di Domenico".
- In apertura il referendum: "La grande paura. Meloni e Schlein a caccia di voti". Intanto, i comitati del No: "Difendiamo la democrazia". Mentre il governo taglia le accise sulla benzina: "Spot elettorale della destra". In prima pagina anche l'escalation della guerra in Medio Oriente: "Bombe su impianti e giacimenti di gas". Poi, l'editoriale di Giorgia Serughetti: "Femminismo è fare politica e stavolta diciamo No". E quello di Chiara Cordelli: "Se gli americani non protestano contro il potere".
- "Acqua sulla benzina" è il titolo d'apertura di Avvenire sulle misure varate dal governo contro il caro carburanti. La premier Meloni: "Stop ai rincari". Intanto, Israele "attacca un giacimento di gas" e Teheran "si vendica colpendo un impianto in Qatar". In Iran, ucciso il ministro dell'Intelligence: "Ma sono pronti altri 'falchi'". Spazio anche alla crisi degli sfollati in Libano: "Già un milione". In prima pagina anche il referendum sulla giustizia: "Il no di Conte: condizioneranno i pm. Il sì di Tajani: ci sarà più equilibrio".