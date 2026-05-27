Il legale della famiglia Montefalcone ha fatto sapere che l'esame autoptico non ha chiarito le cause del decesso nel senso che non sono state riscontrate ferite o traumi. "Per fare piena luce su quanto accaduto sarà necessario attendere i risultati degli esami tossicologici, previsti nei prossimi giorni”. Questi potrebbero chiarire se vi sia stato qualche errore nella preparazione delle bombole, oppure se il decesso sia riconducibile alla mancanza di aria ascolta articolo

Proseguono le indagini sulla sorte dei cinque italiani morti durante un’immersione alle Maldive. La Procura di Roma ha inviato alle autorità locali una anticipazione di rogatoria internazionale, nella quale si chiede di avviare una collaborazione giudiziaria per ottenere atti ma anche le attrezzature utilizzate dai cinque per effettuare l'immersione poi risultata fatale. Non è escluso che gli inquirenti chiedano l'invio anche della telecamera Go Pro utilizzata dai cinque e trovata all'interno della grotta sottomarina dove sono morti. Al momento a piazzale Clodio si procede per il reato di omicidio colposo.

Legale Montefalcone: “Autopsia non chiarisce causa decesso” Intanto si sono concluse ieri all'ospedale di Gallarate le autopsie disposte dalla procura di Roma sui corpi della professoressa dell'Università di Genova Monica Montefalcone della figlia Giorgia Sommacal e della ricercatrice Muriel Oddeino. Giuseppe Pugliese, che assiste la famiglia della docente, ha spiegato che l'esame autoptico non ha chiarito le cause del decesso nel senso che non sono state riscontrate ferite o traumi. "Per fare piena luce su quanto accaduto sarà necessario attendere i risultati degli esami tossicologici, previsti nei prossimi giorni”, ha spiegato il legale. Dopo l'autopsia è arrivato il nullaosta della procura di Roma per i funerali. I corpi di Montefalcone e della figlia dovrebbero arrivare a Genova domani, ma le esequie al momento non sono ancora state fissate. Leggi anche Sub morti alle Maldive, concluse le autopsie. Prima rogatoria pm