Maldive, le foto della missione di recupero dei sub finlandesi dentro la grotta
La società Dan Europe ha pubblicato le foto che documentano la missione dei sub-speolelogi finlandesi Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund e Patrik Grönqvist. I tre sono stati impegnati per quattro giorni nel recupero dei corpi dei sub italiani ma anche nelle successive operazioni di bonifica dell'area
- Pubblicate, dalla società Dan Europe, le foto in cui è documentata la missione dei sub-speolelogi finlandesi Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund e Patrik Grönqvist che hanno recuperato i corpi di quattro sub italiani scomparsi durante l'immersione nell'atollo maldiviano di Vaavu.
- Nelle immagini si vedono diversi momenti della missione, durata quattro giorni. Si vedono sia la sezione iniziale della caverna di Thinwana Kandu, sia le sezioni interne più strette della grotta, dove la visibilità può scomparire rapidamente.
- Il team, come specificato da Dan Europe, si era reso immediatamente disponibile, “partendo per le Maldive con breve preavviso per unirsi all’operazione ad alto rischio”. Le operazioni sono state condotte in stretta collaborazione con le Forze di Difesa Nazionali delle Maldive (MNDF) e le autorità italiane.
- Le operazioni si sono concluse il 21 maggio, con "la cosiddetta bonifica della scena: la rimozione di funi guida temporanee, riferimenti operativi e attrezzature collocate all'interno del sistema di grotte durante la fase di recupero, nonché la verifica e il recupero di ulteriori oggetti rimasti sul posto che potrebbero essere rilevanti per l'indagine in corso”.
- Tutto il materiale recuperato, comprese le attrezzature appartenenti alle vittime, ai soccorritori e alle precedenti squadre operative, è stato consegnato alla Polizia delle Maldive.
- La missione si è conclusa “in memoria delle sei vittime di questa tragedia: i cinque sommozzatori italiani e l'ufficiale maldiviano che hanno perso la vita durante le operazioni di salvataggio”, ha ricordato Dan Europe alla fine delle operazioni.
- “Desideriamo esprimere le nostre sentite condoglianze alle famiglie di tutti i subacquei che hanno perso la vita. Il motivo per cui abbiamo risposto alla richiesta di aiuto è stato il desiderio di offrire supporto in questa situazione così dolorosa”, avevano già detto i tre sub-speolelogi nei giorni scorsi.
- Come aveva spiegato qualche giorno fa, intervistato da Sky TG24, Cristian Pellegrini, Head of Marketing & Communications di DAN Europe, DAN sta per Divers Alert Network, la “rete di sicurezza dei subacquei”. È una fondazione internazionale no-profit dedicata a sicurezza, medicina e ricerca scientifica in ambito sub. Conta più di 400mila iscritti nel mondo e gestisce circa 5.500 chiamate d’emergenza ogni anno, facendo affidamento su una rete di 180 medici subacquei. Offre servizi come assicurazione sub e corsi di primo soccorso.