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Maldive, le foto della missione di recupero dei sub finlandesi dentro la grotta

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Dan Europe

La società Dan Europe ha pubblicato le foto che documentano la missione dei sub-speolelogi finlandesi Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund e Patrik Grönqvist. I tre sono stati impegnati per quattro giorni nel recupero dei corpi dei sub italiani ma anche nelle successive operazioni di bonifica dell'area

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