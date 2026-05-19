Bambini in viaggio, 5 luoghi per scoprire Siviglia

Siviglia è la meta ideale per una vacanza estiva in famiglia, tra cultura, divertimento e atmosfere autenticamente andaluse. La città offre monumenti spettacolari, grandi spazi verdi e serate vivaci perfette anche per i bambini. Tra passeggiate lungo il Guadalquivir, tapas all’aperto e visite ai suoi palazzi storici, ogni giornata diventa un’esperienza da condividere insieme