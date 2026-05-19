Bambini in viaggio, 5 luoghi per scoprire Siviglia

Siviglia è la meta ideale per una vacanza estiva in famiglia, tra cultura, divertimento e atmosfere autenticamente andaluse. La città offre monumenti spettacolari, grandi spazi verdi e serate vivaci perfette anche per i bambini. Tra passeggiate lungo il Guadalquivir, tapas all’aperto e visite ai suoi palazzi storici, ogni giornata diventa un’esperienza da condividere insieme
- Siviglia conquista le famiglie con il suo centro storico ricco di storia e colori. Una passeggiata tra le vie del quartiere Santa Cruz permette di ammirare cortili fioriti, artisti di strada e scorci tipicamente andalusi. Tra le tappe più amate c’è Plaza de España, perfetta per una sosta in famiglia grazie ai suoi canali, alle panchine decorate e agli ampi spazi dove i bambini possono muoversi liberamente.
- Durante l’estate è consigliabile organizzare le visite culturali al mattino presto o al tramonto. La spettacolare Cattedrale di Siviglia e la celebre Giralda offrono un viaggio nella storia della città e panorami mozzafiato dall’alto. Anche l’Alcázar di Siviglia affascina grandi e piccoli con giardini ombreggiati, fontane e ambientazioni da fiaba.
- Per sfuggire al caldo estivo, le famiglie possono trascorrere qualche ora nei grandi spazi verdi cittadini come il Parque de María Luisa, ideale per picnic e passeggiate all’ombra. Molto apprezzate anche le mini crociere sul fiume Guadalquivir, che permettono di vedere Siviglia da una prospettiva diversa e regalano un momento rilassante ai più piccoli.
- La gastronomia sivigliana offre piatti semplici e gustosi adatti anche ai bambini. Tapas, tortilla, crocchette e prosciutto iberico sono protagonisti delle cene all’aperto nei tanti locali del centro. In estate, le terrazze si animano fino a tarda sera, trasformando la città in un luogo vivace ma accogliente per le famiglie.
- Quando il sole cala, Siviglia cambia ritmo e propone numerose attività per tutte le età. Molte piazze ospitano musica dal vivo e spettacoli di flamenco accessibili anche ai bambini. Una passeggiata serale lungo il Guadalquivir o sotto le luci del Metropol Parasol diventa il modo perfetto per concludere una giornata estiva in famiglia.