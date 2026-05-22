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Guerra Ucraina Russia, Kiev colpisce gli 007 russi: strage a Kherson. DIRETTA

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Zelensky annuncia un raid delle forze speciali ucraine contro il quartier generale dell'Fsb. Allegato al messaggio su X, il video che mostra il momento in cui i droni colpiscono simultaneamente degli edifici in un villaggio. Nessun commento da Mosca, che conclude col lancio di missili intercontinentali e ipersonici le esercitazioni nucleari congiunte con Minsk. In una lettera indirizzata ai leader Ue intanto Merz propone di rendere l'Ucraina 'membro associato' dell'Ue prima della piena adesione

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Kiev fa strage di spie russe nel Kherson. Zelensky annuncia un raid delle forze speciali ucraine contro il quartier generale dell'Fsb nell'oblast occupato di Kherson che avrebbe provocato "un centinaio fra morti e feriti". Allegato al messaggio su X, il video che mostra il momento in cui i droni colpiscono simultaneamente degli edifici in un villaggio. Nessun commento da Mosca, che conclude col lancio di missili intercontinentali e ipersonici le esercitazioni nucleari congiunte con Minsk. 

In una lettera indirizzata ai leader Ue intanto Merz propone di rendere l'Ucraina "membro associato" dell'Ue prima della piena adesione. Con il crescente disimpegno Usa inoltre, Berlino assicura di essere pronta ad assumersi "le responsabilità di leadership della Nato in Europa, in linea con il potenziale economico e militare della Germania". Ma Trump in serata annuncia a sorpresa l'invio di altri 5.000 soldati americani in Polonia.

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Spiegel: Wadephul vuole un meccanismo di finanziamento per Kiev

Il ministro degli Esteri tedesco Johann Wadephul intende proporre, in occasione dell'incontro della Nato a Helsingborg, un nuovo meccanismo per garantire un sostegno finanziario duraturo all'Ucraina. È quello che ha scritto Spiegel in un'anticipazione. Wadephul intende sottoporre ai suoi colleghi una proposta per garantire il finanziamento a lungo termine dell'Ucraina. In cambio, i partner dell' Alleanza dovrebbero beneficiare "degli impressionanti risultati raggiunti dall'industria della difesa ucraina", scrive il magazine. Per il ministro di Friedrich Merz, il meccanismo dovrebbe essere approvato al vertice di luglio in Turchia e gli Stati Uniti non vi parteciperebbero. L'Ue concede a Kiev un prestito di 90 miliardi di euro, destinato a coprire i due terzi del fabbisogno finanziario ucraino per i prossimi due anni, ricorda Spiegel. Rimane tuttavia un buco di decine di miliardi. Al quartier generale della Nato a Bruxelles si parla di circa 40 miliardi di euro. L'iniziativa tedesca mira a garantire che gli impegni dei paesi donatori nei confronti dell'Ucraina vengano effettivamente rispettati, attraverso un'opera di monitoraggio. Wadephul vuole inoltre raccogliere ancora una volta fondi a sostegno dell'Ucraina. A tal fine si terrà conto della capacità economica degli Stati membri.

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