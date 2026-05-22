Kiev fa strage di spie russe nel Kherson. Zelensky annuncia un raid delle forze speciali ucraine contro il quartier generale dell'Fsb nell'oblast occupato di Kherson che avrebbe provocato "un centinaio fra morti e feriti". Allegato al messaggio su X, il video che mostra il momento in cui i droni colpiscono simultaneamente degli edifici in un villaggio. Nessun commento da Mosca, che conclude col lancio di missili intercontinentali e ipersonici le esercitazioni nucleari congiunte con Minsk.

In una lettera indirizzata ai leader Ue intanto Merz propone di rendere l'Ucraina "membro associato" dell'Ue prima della piena adesione. Con il crescente disimpegno Usa inoltre, Berlino assicura di essere pronta ad assumersi "le responsabilità di leadership della Nato in Europa, in linea con il potenziale economico e militare della Germania". Ma Trump in serata annuncia a sorpresa l'invio di altri 5.000 soldati americani in Polonia.

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