Il Presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha parlato di "buoni contatti" con gli Stati Uniti, sulla base dei quali ha espresso la speranza di una ripresa dei colloqui di pace con la Russia, anche con la possibile partecipazione di Paesi europei. "Il nostro team - afferma Zelensky - ha avuto buoni contatti con la controparte americana, sia su questioni di cooperazione in materia di sicurezza, sia sulla diplomazia nei confronti dei russi. Se riusciremo a riprendere una comunicazione trilaterale significativa in queste settimane e se riusciremo a coinvolgere gli europei, quello sarà il risultato giusto".

Il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, propone per l'Ucraina uno status di "membro associato" prima della sua piena adesione all'Unione europea, oltre all'apertura "senza indugio" di tutti i capitoli negoziali. E' quanto afferma il cancelliere in una lettera indirizzata ai vertici Ue,

L'Ue valuta la possibilità di Angela Merkel o Mario Draghi come intermediari con il presidente russo Vladimir Putin. Lo scrive il Financial Times. Cresce il consenso, scrive ancora il quotidiano economico, affinché l'Europa nomini un proprio rappresentante, mentre i colloqui sull'Ucraina guidati dagli Stati Uniti si bloccano.

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