Ucraina, Zelensky: buoni contatti con Usa, spero in ripresa colloqui pace con Russia. LIVE
Il presidente ucraino ha parlato di "buoni contatti" con gli Usa, esprimendo la speranza di una ripresa dei colloqui di pace con la Russia, anche con la possibile partecipazione di Paesi europei. Il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, ha proposto per l'Ucraina uno status di "membro associato" prima della sua piena adesione all'Unione europea, oltre all'apertura "senza indugio" di tutti i capitoli negoziali
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Il Presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha parlato di "buoni contatti" con gli Stati Uniti, sulla base dei quali ha espresso la speranza di una ripresa dei colloqui di pace con la Russia, anche con la possibile partecipazione di Paesi europei. "Il nostro team - afferma Zelensky - ha avuto buoni contatti con la controparte americana, sia su questioni di cooperazione in materia di sicurezza, sia sulla diplomazia nei confronti dei russi. Se riusciremo a riprendere una comunicazione trilaterale significativa in queste settimane e se riusciremo a coinvolgere gli europei, quello sarà il risultato giusto".
Il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, propone per l'Ucraina uno status di "membro associato" prima della sua piena adesione all'Unione europea, oltre all'apertura "senza indugio" di tutti i capitoli negoziali. E' quanto afferma il cancelliere in una lettera indirizzata ai vertici Ue,
L'Ue valuta la possibilità di Angela Merkel o Mario Draghi come intermediari con il presidente russo Vladimir Putin. Lo scrive il Financial Times. Cresce il consenso, scrive ancora il quotidiano economico, affinché l'Europa nomini un proprio rappresentante, mentre i colloqui sull'Ucraina guidati dagli Stati Uniti si bloccano.
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Russia, due morti in un attacco di droni ucraini nella regione di Samara
Due persone sono morte oggi in un attacco di droni ucraini nella regione russa di Samara (sul fiume Volga). Lo ha dichiarato il governatore locale. "Le forze armate ucraine stanno attaccando la città di Syzran con i droni", ha scritto Vyacheslav Fedorishchev su Telegram, precisando che i raid hanno provocato due morti. L'attacco a Syzran, che ospita un'importante raffineria di petrolio, ha anche causato diversi feriti, secondo la stessa fonte. In risposta ai bombardamenti quotidiani dell'esercito russo che durano da oltre quattro anni, l'Ucraina colpisce regolarmente obiettivi in Russia, affermando di prendere di mira siti militari ed energetici per ridurre la capacità di Mosca di finanziare la sua offensiva. Gli sforzi diplomatici per porre fine al conflitto sono attualmente in una fase di stallo.
Merz propone di rendere l'Ucraina un "membro associato" dell'Ue
In una lettera indirizzata ai leader dell'Ue il cancelliere tedesco Friedrich Merz propone di associare l'Ucraina all'Unione Europea, prima della sua piena adesione che richiederà tempo. "È chiaro che non saremo in grado di completare il processo di adesione nel prossimo futuro, visti gli innumerevoli ostacoli e le complessità politiche delle procedure di ratifica", scrive nella lettera. Di conseguenza, Berlino propone di concedere a Kiev lo status di "membro associato", un "passo decisivo" prima dell'adesione a pieno titolo.
Zelensky: spero colloqui riprendano prossime settimane
Il Presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha parlato di "buoni contatti" con gli Stati Uniti, sulla base dei quali ha espresso la speranza di una ripresa dei colloqui di pace con la Russia, anche con la possibile partecipazione di Paesi europei. "Il nostro team - afferma Zelensky - ha avuto buoni contatti con la controparte americana, sia su questioni di cooperazione in materia di sicurezza, sia sulla diplomazia nei confronti dei russi. Se riusciremo a riprendere una comunicazione trilaterale significativa in queste settimane e se riusciremo a coinvolgere gli europei, quello sarà il risultato giusto".
Ucraina: esplosioni avvertite in sobborgo di Kharkiv
Esplosioni hanno scosso un sobborgo di Kharkiv, riferisce il canale televisivo ucraino "Obshchestvennoye". "Due esplosioni sono state udite nella periferia di Kharkiv ", si legge in un messaggio pubblicato sul canale Telegram. Secondo la mappa online del ministero della Trasformazione Digitale dell'Ucraina, riferiste Ria Novosti, nella regione di Kharkiv sta suonando la sirena antiaerea.
Merz propone all'Ue status speciale per Kiev
Il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, propone per l'Ucraina uno status di "membro associato" prima della sua piena adesione all'Unione europea, oltre all'apertura "senza indugio" di tutti i capitoli negoziali. E' quanto afferma il cancelliere in una lettera indirizzata ai vertici Ue, di cui l'AGI ha preso visione. "E' evidente che non saremo in grado di completare il processo di adesione in tempi brevi", scrive Merz, "dati gli innumerevoli ostacoli nonche' le complessita' politiche dei processi di ratifica nei vari Stati membri". "Tuttavia, in vista del processo di pace, non abbiamo tempo per ulteriori ritardi. E' giunto il momento di procedere con coraggio nell'integrazione europea dell'Ucraina attraverso soluzioni innovative come passi immediati in avanti", afferma Merz. Il modello di "membership associata" non richiederebbe alcuna modifica dei Trattati Ue ne' la firma di un Trattato di adesione da parte di Kiev, secondo il cancelliere, ma solo "un forte accordo politico". La proposta prevede, tra le altre cose, anche l'estensione a Kiev dell'articolo 42.7, del Trattato sull'Unione europea, ovvero la clausola di mutua difesa, "al fine di creare una garanzia di sicurezza sostanziale".