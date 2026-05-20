Guerra Ucraina Russia, Ft: "Ue valuta Draghi o Merkel come intermediari con Putin". LIVE
L'Ue valuta la possibilità di Angela Merkel o Mario Draghi come intermediari con il presidente russo Vladimir Putin. Lo riporta il Financial Times. Intanto l'esercito russo ha iniziato tre giorni di esercitazioni. Putin è in Cina per incontrare il presidente Xi Jinping e celebrare il 25esimo anniversario del Trattato russo-cinese di buon vicinato e cooperazione amichevole
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L'Ue valuta la possibilità di Angela Merkel o Mario Draghi come intermediari con il presidente russo Vladimir Putin. Lo scrive il Financial Times. Cresce il consenso, scrive ancora il quotidiano economico, affinché l'Europa nomini un proprio rappresentante, mentre i colloqui sull'Ucraina guidati dagli Stati Uniti si bloccano.
Il ministero della Difesa russo ha reso noto che l'esercito ha iniziato tre giorni di esercitazioni sulle armi nucleari che coinvolgeranno migliaia di soldati in tutto il Paese.
Putin è in Cina per incontrare il presidente Xi Jinping e celebrare il 25esimo anniversario del Trattato russo-cinese di buon vicinato e cooperazione amichevole.
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Usa-Russia: Cremlino, presto visita di Witkoff a Mosca
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Ucraina: raid russo su Dnipro, 2 morti e 6 feriti
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Financial Times: "L'Ue valuta Draghi o Merkel come intermediari con Putin"
L'Ue valuta la possibilità di Angela Merkel o Mario Draghi come intermediari con il presidente russo Vladimir Putin. Lo scrive il Financial Times. Cresce il consenso, scrive ancora il quotidiano economico, affinché l'Europa nomini un proprio rappresentante, mentre i colloqui sull'Ucraina guidati dagli Stati Uniti si bloccano.