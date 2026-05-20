Un attacco russo su Dnipro, nell'Ucraina orientale, ha causato la morte di due persone e il ferimento di altre sei. Lo ha scritto su Telegram Oleksandr Ganzha, capo dell'amministrazione militare regionale, spiegando che "due persone sono state uccise e sei ferite nell'attacco russo notturno a Dnipro". Cinque dei feriti sono stati ricoverati in ospedale, tre dei quali in gravi condizioni, ha aggiunto Ganzha.