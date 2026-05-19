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Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in Iran
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Guerra Iran, Trump sospende attacco: "Ottime possibilità di accordo senza bombe". LIVE

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Trump annuncia di aver sospeso un attacco all'Iran su richiesta degli alleati del Golfo perché sono in corso 'colloqui seri', ma avverte di essere pronto a sferrare in qualunque momento 'un assalto su vasta scala' contro Teheran nel caso in cui non venga raggiunta un'intesa accettabile. Le parole del presidente Usa arrivano dopo la bocciatura della nuova proposta in 14 punti presentata dal regime e ritenuta 'insufficiente' dalla Casa Bianca. Gli Stati Uniti concedono una nuova deroga di 30 giorni al petrolio russo

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Trump annuncia di aver sospeso un attacco all'Iran, che era programmato, su richiesta degli alleati del Golfo perché sono in corso 'colloqui seri', ma avverte di essere pronto a sferrare in qualunque momento 'un assalto su vasta scala' contro Teheran nel caso in cui non venga raggiunta un'intesa accettabile. Le parole del presidente Usa arrivano dopo la bocciatura della nuova proposta in 14 punti presentata dal regime e ritenuta 'insufficiente' dalla Casa Bianca. Gli Stati Uniti concedono una nuova deroga di 30 giorni al petrolio russo.

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Trump: "Ottime possibilità di accordo senza bombe"

Il presidente americano, Donald Trump, vede "un'ottima possibilità" di raggiungere con l'accordo con l'Iran "senza dover tornare ai bombardamenti". "Non permetteremo all'Iran di dotarsi di armi nucleari. Sono stato contattato da questi tre Paesi, più altri, che stanno trattando direttamente con i nostri e con l'Iran, e sembra esserci un'ottima possibilita' di trovare una soluzione. Se riuscissimo a farlo senza bombardarli senza pietà, ne sarei molto felice", ha detto il capo della Casa Bianca parlando con i giornalisti.

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