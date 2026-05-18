La Global Sumud Flotilla ha dichiarato di avere perso il contatto con 23 imbarcazioni dopo che il suo convoglio diretto verso Gaza è stato attaccato dall'Esercito israeliano in acque internazionali

In precedenza in una nota su X il ministero degli Esteri di Israele aveva scritto. "Ancora una volta, una provocazione fine a se stessa: un'altra cosiddetta 'flottiglia di aiuti umanitari' senza alcun aiuto umanitario. Questa volta, due violenti gruppi turchi - Mavi Marmara e IHH, quest'ultimo designato come organizzazione terroristica - fanno parte della provocazione".

Soldati dell'Idf hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Sumud Flotilla al largo delle acque di Cipro. Lo scrivono i media israeliani. Una diretta streaming, mostrata dal Times of Israel, mostra dei commando della marina militare israeliana che abbordano una delle navi della Global Sumud Flotilla al largo delle coste di Cipro. La Global Sumud Flotilla ha dichiarato di avere perso il contatto con 23 imbarcazioni dopo che il suo convoglio diretto verso Gaza è stato attaccato dall'Esercito israeliano in acque internazionali. Lo riferisce Anadolu mentre la sezione turca della Flotilla ha dichiarato su X che la nave "Holy Blue" è stata abbordata dai soldati israeliani.

Flotilla: “Persi i contatti con una nave dopo intervento Israele”

La Global Sumud Flotilla ha dichiarato di avere perso i contatti con una delle sue imbarcazioni dopo un intervento di Israele. "Due navi da guerra sono state avvistate nei pressi delle imbarcazioni nel Mediterraneo. Abbiamo perso i contatti con una delle nostre imbarcazioni, che è stata molestata dall'esercito israeliano", ha affermato l'unità di crisi della Flotilla, come riferisce Anadolu, secondo cui "la marina israeliana sta attaccando la Global Sumud flotilla in acque internazionali" mentre secondo i media israeliani i soldati dell'Idf hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Flotilla al largo delle acque di Cipro.

Le accuse di Israele alla Flotilla

In una nota diffusa su X, il ministero degli Esteri di Israele aveva accusato: “Lo scopo di questa provocazione è quello di favorire Hamas, distogliere l'attenzione dal rifiuto di Hamas di disarmarsi e ostacolare i progressi del piano di pace del presidente Trump", bollando anche questa volta la Flotilla come "trovata pubblicitaria". Secondo i dati di tracciamento, la Global Sumud Flotilla, che comprende circa 57 imbarcazioni, si trovava a ovest di Cipro, dopo essere partita giovedì dalla costa mediterranea della Turchia.