Ancora minacce da parte del presidente Usa: 'Accetti l'accordo o non rimarrà nulla'. Telefonata tra il tycoon e Netanyahu che precisa: 'Se decidesse di riprendere le ostilità con l'Iran, è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare'. Trump ha anche convocato al suo golf club in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra. Per Axios, martedì sarà convocata la Situation Room. Secondo alcuni media Trump avrebbe ottenuto dalla Cina l'impegno a non fornire armi a Teheran
in evidenza
Ancora minacce all'Iran da parte del presidente Usa: 'Accetti l'accordo o non rimarrà nulla'. Telefonata tra il tycoon e Netanyahu che precisa: 'Se decidesse di riprendere le ostilità con l'Iran, è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare'.
Trump ha anche convocato al suo golf club in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra. Per Axios, martedì sarà convocata la Situation Room. Secondo alcuni media il presidente Usa avrebbe ottenuto dalla Cina l'impegno a non fornire armi a Teheran.
Gli approfondimenti:
- Iran, la risposta alla proposta Usa per la fine della guerra: dal nucleare a Hormuz
- Iran, la Marina militare italiana pianifica l'eventuale invio di 4 navi a Hormuz
- Iran, come funzionano le mine nello Stretto di Hormuz e perché è difficile rimuoverle
- Guerra in Iran, quanto hanno speso finora Usa e Israele?
- Guerra in Iran e inflazione, chi rischia di essere più colpito dall’aumento dei prezzi
- Pasdaran, chi sono i Guardiani della Rivoluzione iraniana
- Guerra in Iran, la storia delle crisi e dei conflitti nel Golfo dal 1979 a oggi
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Cnn: "Trump ha visto il team della sicurezza nazionale. Il Pentagono ha pronta una lista di obiettivi"
Donald Trump ha incontrato i vertici del suo team di sicurezza nazionale nel golf club in Virginia. Lo riferisce la Cnn, secondo cui alla riunione c'erano il vicepresidente, JD Vance, il segretario Stato, Marco Rubio, il capo della Cia, John Ratcliffe, e l'inviato del presidente, Steve Witkoff. Stando alla fonte citata dalla rete americana, l'incontro è avvenuto sabato, al rientro del tycoon dalla visita in Cina e dai colloqui con Xi Jinping, il giorno prima che Trump su Truth scrivesse che "per l'Iran il tempo stringe" dopo la notizia del colloquio con il premier israeliano, Benjamin Netanyahu. La Cnn conferma che è attesa una nuova riunione tra Trump e il team di sicurezza nazionale, mentre - riporta ancora la rete americana, citando altre fonti - il Pentagono ha preparato una serie di piani per eventuali attacchi a obiettivi militari, compresi impianti del settore dell'energia e infrastrutture in Iran, qualora Trump dovesse decidere per nuove operazioni.
Ryanair "sempre più fiduciosa" che non ci saranno interruzioni nella fornitura di carburante per aerei
Ryanair è sempre più fiduciosa che le sue operazioni non saranno colpite da una carenza di carburante per aerei nemmeno dopo l'estate, poiché i fornitori si stanno adoperando per soddisfare la crescente domanda. Lo ha dichiarato oggi il direttore finanziario Neil Sorahan. "Non si può escludere. Non sappiamo per quanto tempo lo Stretto di Hormuz rimarrà chiuso. Ma sono sempre più fiducioso che non ci saranno problemi" nemmeno dopo l'estate, ha affermato Sorahan in un'intervista. "Stiamo notando che le raffinerie, che in genere facevano, diciamo, tre a uno di benzina rispetto al carburante per aerei, ora fanno uno a uno", e si stanno anche orientando verso l'approvvigionamento di maggiori quantità di petrolio dall'America Latina e dall'Europa orientale, ha concluso.
Media: "Decine di aerei Usa portano munizioni in Israele"
Nelle ultime 24 ore decine di aerei da carico statunitensi hanno trasportato a Tel Aviv munizioni prelevate dalle basi americane in Germania, in vista di una possibile ripresa degli attacchi all'Iran. Lo riporta l'emittente israeliana Canale 12.
Guerra Iran, segnali di ripresa degli attacchi: cosa può succedere ora
Vacillano i negoziati tra Stati Uniti e Iran. Come riportato dall’agenzia di stampa Fars, affiliata alle Guardie della Rivoluzione, Washington ha sottoposto cinque condizioni “senza concessioni” per la conclusione del conflitto, aperto il 28 febbraio scorso. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha sentito Trump: "Deve prendere una decisione".
Guerra Iran, segnali di ripresa degli attacchi: cosa può succedere oraVai al contenuto
Iran, attesa decisione Usa su ripresa attacco a Teheran. VIDEO
Trump: "Iran accetti un accordo o non rimarrà nulla"
Ancora minacce all'Iran da parte del presidente Usa: 'Accetti l'accordo o non rimarrà nulla'. Telefonata tra il tycoon e Netanyahu che precisa: 'Se decidesse di riprendere le ostilità con l'Iran, è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare'. Trump ha anche convocato al suo golf club in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra. Per Axios, martedì sarà convocata la Situation Room. Secondo alcuni media il presidente Usa avrebbe ottenuto dalla Cina l'impegno a non fornire armi a Teheran.
Iran, Rubio: "Stop a Freedom Project chiesto dal Pakistan"
"Il Freedom Project è stato bloccato a causa della richiesta del Pakistan".Lo ha detto il Segretario di Stato USA Marco Rubio a NBC News, aggiungendo che Islamabad ha spiegato che se l'operazione fosse stata stoppata, un accordo sarebbe stato possibile."Così, abbiamo deciso di fermarlo", ha affermato Rubio.
Iran, aumento esecuzioni fa crescere bilancio mondiale condanne
L’Iran ha giustiziato oltre 2.150 persone lo scorso anno, un aumento "sconcertante" che ha portato il numero di esecuzioni registrate in tutto il mondo al livello più alto dal 1981. Lo ha dichiarato Amnesty International, confermando l’esecuzione di almeno 2.707 persone in tutto il mondo nel 2025. Di questi, "2.159 si sono verificati in Iran, una cifra più che doppia rispetto al 2024".L’organizzazione precisa che il totale non include le migliaia di esecuzioni effettuate in Cina, il Paese che ricorre di più alla pena di morte, a causa del segreto di Stato sui dati. Il numero globale del 2025 rappresenta un aumento di oltre due terzi rispetto all’anno precedente.Secondo Amnesty, l’"sbalorditivo aumento" in Iran è avvenuto mentre le autorità intensificavano l’uso della pena di morte come strumento di repressione politica, soprattutto dopo la guerra del giugno 2025 con Israele.
Media: "Trump ha convocato i consiglieri di sicurezza al golf club per parlare di Iran"
Donald Trump ha convocato al suo golf club in Virginia i suoi massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra in Iran. Lo riporta la Cnn precisando che l'incontro è avvenuto sabato. Al meeting erano presenti il vice presidente JD Vance, il segretario di Stato Marco Rubio, il direttore della CiaJohn Ratcliffe e l'inviato speciale Steve Witkoff. Altri media hanno scritto ieri che l'incontro si sarebbe svolto martedì.