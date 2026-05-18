Ryanair è sempre più fiduciosa che le sue operazioni non saranno colpite da una carenza di carburante per aerei nemmeno dopo l'estate, poiché i fornitori si stanno adoperando per soddisfare la crescente domanda. Lo ha dichiarato oggi il direttore finanziario Neil Sorahan. "Non si può escludere. Non sappiamo per quanto tempo lo Stretto di Hormuz rimarrà chiuso. Ma sono sempre più fiducioso che non ci saranno problemi" nemmeno dopo l'estate, ha affermato Sorahan in un'intervista. "Stiamo notando che le raffinerie, che in genere facevano, diciamo, tre a uno di benzina rispetto al carburante per aerei, ora fanno uno a uno", e si stanno anche orientando verso l'approvvigionamento di maggiori quantità di petrolio dall'America Latina e dall'Europa orientale, ha concluso.