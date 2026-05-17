Elezioni Andalusia, Pp vince senza maggioranza. Crollo Psoe

Vittoria incompleta per il Partido popular alle elezioni in Andalusia. Il governatore uscente Juan Manuel Moreno Bonilla si è infatti confermato il più votato dagli elettori ma senza ottenere la maggioranza assoluta e fermandosi al 41,5% delle preferenze, con 53 seggi, cinque in meno rispetto ai 58 del precedente mandato e due in meno della maggioranza dei 109 deputati. Bonilla dovrà quindi cercare il sostegno dell’Ultradestra di Vox, che ha centrato il 13,8% e 15 seggi, uno in più di quelli ottenuti alle precedenti consultazioni. "Vox è decisivo per la quarta volta nelle ultime quattro elezioni regionali in Spagna. Ci siamo riusciti in Estremadura, in Aragona, in Castiglia e Leon e ora in Andalusia", ha commentato il leader nazionale del partito Santiago Abascal.