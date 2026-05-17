Donald Trump, pioggia di Truth: tra esplosioni e alieni arrestati

Il presidente statunitense inonda il suo profilo di post creati con l'intelligenza artificiale. In uno di questi lo si vede minaccioso intento a far saltare in aria diversi obiettivi dalla stanza dei bottoni
Un fiume di post su Truth, 22 in meno di mezz’ora. Donald Trump ha riempito il suo profilo social di meme e immagini generate con l’intelligenza artificiale che lo vedono ritratto nel ruolo di uomo forte, spesso minaccioso, sicuramente ambizioso e convinto di non aver alcun freno al proprio potere.
Nella stanza dei bottoni
Tra le immagini pubblicate spiccano il revival del Venezuela come 51esimo Stato degli Stati Uniti d’America, il presidente che arresta un alieno, intento a far saltare in aria diversi obiettivi dalla stanza dei bottoni, camminare spavaldo tra due ali di soldati spaziali nel ruolo di “comander in chief” dell’immaginaria United States Space Force.
Contro l'Iran
In un'altra immagine si vede quella che sembra la flotta iraniana sommersa con la scritta 'Trump', contrapposta ad una foto dove la flotta di Teheran naviga sul mare con la scritta 'Obama-Biden'. Il messaggio, abbastanza chiaro, è che secondo il presidente la marina iraniana è stata distrutta dai suoi attacchi. Infine due immagini, sempre create con l'Ia, che il tycoon aveva già pubblicato: nella prima si vedono alcune petroliere in mare che, secondo la didascalia, stanno navigando verso gli Stati Uniti per acquistare petrolio, nell'altra le navi veloci iraniane che vengono fatte esplodere.