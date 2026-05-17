Italiani morti alle Maldive, aperta inchiesta. Morto sub impegnato in ricerche corpi. LIVE
Il sergente Mohamed Mahudhee è deceduto durante le ricerche dei corpi degli italiani morti nel corso di un'immersione nella grotta di Alimathà. Probabile causa del decesso sarebbe la malattia da decompressione. Aperta un'inchiesta sulla violazione del limite dei 30 metri di profondità per le immersioni e revocata la licenza alla barca Duke of York. Finora l'unico cadavere ritrovato è stato quello di Gianluca Benedetti
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Il sergente maggiore Mohamed Mahudhee, che faceva parte delle Forze di Difesa Nazionali delle Maldive (Mndf), ha perso la vita durante le ricerche dei corpi dei sub italiani dispersi nella grotta di Alimathà. La probabile causa del decesso sarebbe la malattia da decompressione. Nel frattempo, è stata aperta un'inchiesta sulla violazione del limite dei 30 metri di profondità per le immersioni e revocata la licenza alla barca Duke of York. Per il recupero dei corpi di Monica Montefalcone, Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri, le autorità maldiviane hanno dedicato un team al quale dovrebbero unirsi due italiani. Finora l'unico cadavere ritrovato è stato quello di Gianluca Benedetti.
Per approfondire:
- Italiani morti alle Maldive, ipotesi tossicità da ossigeno: che cos'è
- Alimathà: la meta amata dai sub dove sono morti i cinque italiani
- Chi erano gli italiani morti durante l'immersione
- Il marito di Monica Montefalcone: “Era tra le migliori sub”
- Sub morti alle Maldive, ambasciatore italiano a Sky TG24: "Condizioni meteo brutte". VIDEO
- Quando le immersioni finiscono in tragedia: i precedenti che hanno coinvolto sub italiani
- Maldive, il nodo dei limiti di profondità e delle deroghe
- Chi era Mohamed Mahudhee: il sub morto durante le ricerche degli italiani
Italiani morti alle Maldive, fonti locali: "Primo corpo identificato sarebbe Benedetti"
Dovrebbero riprendere oggi le ricerche dei corpi dei sub italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Ieri il maltempo ha interrotto le attività. Finora l'unico ritrovato è Gianluca Benedetti. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta. Sulla nave Duke of York, al centro di verifiche sui permessi per escursioni non turistiche, si trovano ancora 20 italiani che attendono di rientrare a Malè dall'atollo di Vaavu, luogo della tragedia
Italiani morti Maldive, “primo corpo identificato sarebbe Benedetti'Vai al contenuto
Maldive, chi era Mohamed Mahudhee: il sub morto durante le ricerche degli italiani
Il sergente maggiore delle Forze di Difesa Nazionali maldiviane, Mohamed Mahudhee, è morto durante un'immersione nel tentativo di recuperare i corpi dei quattro italiani dispersi nell'atollo di Vaavu. Trasferito d'urgenza all'ospedale Adk in condizioni critiche, dopo aver accusato un malore durante la fase di risalita, il militare sarebbe deceduto a causa della malattia da decompressione
Maldive, chi era il sub morto durante le ricerche degli italianiVai al contenuto
Maldive, inchiesta locale: "Perché gli italiani erano scesi oltre i 30 metri?"
Èla domanda a cui stanno cercando di dare una risposta gli investigatori maldiviani dopo che il gruppo dei cinque sub è sceso oltre il limite previsto dal regolamento ufficiale che disciplina le immersioni turistiche negli atolli dell'arcipelago. La soglia è valida per tutti e superabile solo con autorizzazioni speciali. Le autorità stanno verificando la presenza dei permessi necessari e la natura dell'escursione svolta dalla "Duke of York"
Maldive, inchiesta: Perché gli italiani erano scesi oltre i 30 metri?Vai al contenuto
Italiani morti alle Maldive durante immersione, ipotesi tossicità da ossigeno: che cos’è
Non è ancora chiaro quale sia stata la causa - o le cause - che hanno portato alla morte dei cinque italiani nel corso di un’immersione alle Maldive. Tra le ipotesi di cui si discute in queste ore c’è anche quella che si concentra sulla miscela dei gas nelle bombole utilizzate dai sub. In determinate condizioni, infatti, anche gas naturali come l'ossigeno possono diventare tossici: a spiegarlo è Gerardo Bosco, professore ordinario di Fisiologia dello sport all'Università di Chieti e direttore del master in Medicina subacquea e iperbarica. È quindi molto importante recuperare le bombole per analizzarle, così come potranno raccontare molte cose sia l'analisi dei computer che i sub indossano al polso e le analisi anatomopatologiche.
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Maldive, cosa sappiamo sulla tragedia in cui sono morti 5 italiani durante un’immersione
Cinque italiani sono morti nel corso di un’immersione alle Maldive, nelle grotte subacquee dell'atollo di Vaavu, a una profondità di circa cinquanta metri. Ad aver perso la vita Monica Montefalcone, 51 anni, docente in Ecologia all'ateneo di Genova: insieme a lei c’era sua figlia, Giorgia Sommacal, 23 anni, Muriel Oddenino, ricercatrice del Torinese, e gli istruttori subacquei Gianluca Benedetti di Padova e Federico Gualtieri di Borgomanero, del Novarese. Secondo le autorità locali si è trattato del peggior incidente subacqueo singolo nella storia della Repubblica delle Maldive, composta da 1.192 piccole isole coralline sparse per circa 800 chilometri attraverso l'equatore nell'Oceano Indiano.