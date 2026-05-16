Ucraina Russia, 24 morti nell'attacco a Kiev. Zelensky promette rappresaglia. DIRETTA
Il bilancio dei pesantissimi raid compiuti dai russi su Kiev nella notte tra mercoledì e giovedì è salito a 24 morti, tra cui tre adolescenti, secondo le fonti locali. "Alcuni a Mosca non hanno ancora capito che gli ucraini non si arrenderanno mai per la loro indipendenza", ha detto Zelensky, avvertendo che ora "l'Ucraina ha il diritto di lanciare attacchi di rappresaglia contro l'industria petrolifera e il settore della difesa russi
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Il bilancio dei pesantissimi raid compiuti dai russi su Kiev nella notte tra mercoledì e giovedì è salito a 24 morti, tra cui tre adolescenti, secondo le fonti locali. E tornando dalla Cina, Donald Trump ha detto di temere che l'attacco possa rallentare gli sforzi di pace. Parlando con i giornalisti a bordo dell'Air Force One, il presidente americano ha affermato di aver discusso del conflitto con il presidente Xi Jinping e che entrambi hanno concordato sulla necessità di porre fine ai combattimenti. "È una questione che vorremmo vedere risolta. Fino a ieri sera, sembrava andare bene, ma ieri sera (gli ucraini) hanno subito un duro colpo", ha lamentato il tycoon. Il Cremlino ha sottolineato che segue "con particolare attenzione" le relazioni tra Usa e Cina dopo il vertice e spera di avere "informazioni di prima mano" durante una visita del presidente Vladimir Putin che avverrà "a breve". Secondo il South China Morning Post, il presidente russo potrebbe incontrare Xi a Pechino mercoledì 20 maggio. I raid russi su Kiev sono avvenuti solo 48 ore dopo lo scadere della tregua annunciata da Trump dal 9 all'11 maggio. "Alcuni a Mosca non hanno ancora capito che gli ucraini non si arrenderanno mai per la loro indipendenza", ha detto Zelensky, avvertendo che ora "l'Ucraina ha il diritto di lanciare attacchi di rappresaglia contro l'industria petrolifera e il settore della difesa russi". Poi il leader ucraino ha aggiunto che l'Ucraina rafforzerà il fronte Chernihiv-Kiev in considerazione dei tentativi della Russia di coinvolgere più attivamente la Bielorussia nella guerra.
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Abbattuti sul territorio russo 138 droni ucraini durante la notte
I sistemi di difesa aerea russi hanno intercettato e distrutto 138 droni ucraini sul territorio russo durante la notte. Lo riporta il Ministero della Difesa russo. "Durante la notte - si legge - i sistemi di allerta della difesa aerea hanno intercettato e distrutto 138 droni ucraini sulle regioni di Belgorod, Bryansk, Voronezh, Kursk, Rostov, Oryol, Tula, Kaluga, Lipetsk, Ryazan, Smolensk e Tver, sul territorio di Krasnodar, sulla Repubblica di Crimea, sulla regione di Mosca e sulle acque del Mar d'Azov e del Mar Nero".