Il cessate il fuoco sarebbe dovuto scadere domenica. La proroga, ha spiegato il Dipartimento di Stato americano, è stata concordata dopo due giorni di colloqui "altamente produttivi" tra i due Paesi, mediati dagli Stati Uniti. Previsto nuovo round di negoziati “sul piano politico” il 2 e 3 giugno, mentre il 29 maggio - hanno dichiarato gli Usa - verrà avviato al Pentagono un dialogo sulla sicurezza con delegazioni militari di Israele e Libano ascolta articolo

Il cessate il fuoco tra Libano e Israele, che sarebbe dovuto scadere domenica, è stato prolungato di altri 45 giorni. Ad annunciare la proroga della tregua è stato il Dipartimento di Stato americano, al termine del secondo giorno di colloqui tra i due Paesi che si sono tenuti a Washington.

La proroga della tregua tra Israele e Libano Tommy Pigott, portavoce del Dipartimento di Stato Usa, ha spiegato che la proroga del cessate il fuoco per altri 45 giorni è stata concordata dopo due giorni di colloqui "altamente produttivi" tra Israele e Libano, mediati dagli Stati Uniti. Pigott ha dichiarato che il Dipartimento riprenderà i negoziati "sul piano politico" il 2 e 3 giugno, mentre un "piano di sicurezza" sarà avviato al Pentagono il 29 maggio con delegazioni militari israeliane e libanesi. "Ci auguriamo che questi colloqui promuovano una pace duratura tra i due Paesi, il pieno riconoscimento reciproco della sovranità e dell'integrità territoriale, e la creazione di una sicurezza autentica lungo il confine condiviso", ha dichiarato in un post su X. La tregua era stata annunciata dalla Casa Bianca a metà aprile ed era in scadenza domenica. Vedi anche Trump: "Xi si è offerto di aiutare sull'Iran, non gli darà armi”

Sul campo continuano i raid Il cessate il fuoco, però, non è mai entrato davvero in vigore sul campo. Nel sud del Libano, infatti, sono proseguiti senza sosta i raid israeliani, i contrattacchi di Hezbollah e la distruzione sistematica, a colpi di esplosivo e con le ruspe, di intere località libanesi a sud del fiume Litani. In serata l'esercito israeliano ha ordinato ai residenti di diversi edifici nella città di Tiro, nel sud del Libano, di evacuare immediatamente in vista degli attacchi pianificati nella zona. Israele ha anche annunciato l'uccisione in Libano di un altro militare, con un bilancio che sale a 19 soldati e un contractor civile uccisi. In generale, il bilancio ufficiale dall'inizio della nuova fase della guerra in Libano è salito a 2.951 morti, tra cui circa 200 bambini, e circa 9mila feriti. Nelle ultime 24 ore, secondo le autorità di Beirut, le vittime sono state 59. Vedi anche Il governo Netanyahu si prepara a cadere: gli scenari