Il cessate il fuoco sarebbe dovuto scadere domenica. La proroga, ha spiegato il Dipartimento di Stato americano, è stata concordata dopo due giorni di colloqui "altamente produttivi" tra i due Paesi, mediati dagli Stati Uniti. Previsto nuovo round di negoziati “sul piano politico” il 2 e 3 giugno, mentre il 29 maggio - hanno dichiarato gli Usa - verrà avviato al Pentagono un dialogo sulla sicurezza con delegazioni militari di Israele e Libano
Il cessate il fuoco tra Libano e Israele, che sarebbe dovuto scadere domenica, è stato prolungato di altri 45 giorni. Ad annunciare la proroga della tregua è stato il Dipartimento di Stato americano, al termine del secondo giorno di colloqui tra i due Paesi che si sono tenuti a Washington.
La proroga della tregua tra Israele e Libano
Tommy Pigott, portavoce del Dipartimento di Stato Usa, ha spiegato che la proroga del cessate il fuoco per altri 45 giorni è stata concordata dopo due giorni di colloqui "altamente produttivi" tra Israele e Libano, mediati dagli Stati Uniti. Pigott ha dichiarato che il Dipartimento riprenderà i negoziati "sul piano politico" il 2 e 3 giugno, mentre un "piano di sicurezza" sarà avviato al Pentagono il 29 maggio con delegazioni militari israeliane e libanesi. "Ci auguriamo che questi colloqui promuovano una pace duratura tra i due Paesi, il pieno riconoscimento reciproco della sovranità e dell'integrità territoriale, e la creazione di una sicurezza autentica lungo il confine condiviso", ha dichiarato in un post su X. La tregua era stata annunciata dalla Casa Bianca a metà aprile ed era in scadenza domenica.
Vedi anche
Trump: "Xi si è offerto di aiutare sull'Iran, non gli darà armi”
Sul campo continuano i raid
Il cessate il fuoco, però, non è mai entrato davvero in vigore sul campo. Nel sud del Libano, infatti, sono proseguiti senza sosta i raid israeliani, i contrattacchi di Hezbollah e la distruzione sistematica, a colpi di esplosivo e con le ruspe, di intere località libanesi a sud del fiume Litani. In serata l'esercito israeliano ha ordinato ai residenti di diversi edifici nella città di Tiro, nel sud del Libano, di evacuare immediatamente in vista degli attacchi pianificati nella zona. Israele ha anche annunciato l'uccisione in Libano di un altro militare, con un bilancio che sale a 19 soldati e un contractor civile uccisi. In generale, il bilancio ufficiale dall'inizio della nuova fase della guerra in Libano è salito a 2.951 morti, tra cui circa 200 bambini, e circa 9mila feriti. Nelle ultime 24 ore, secondo le autorità di Beirut, le vittime sono state 59.
Vedi anche
Il governo Netanyahu si prepara a cadere: gli scenari
Idf dice di aver ucciso alto ufficiale Hamas a Gaza
E in serata si è riacceso anche il fronte della guerra contro Hamas: l'aviazione israeliana ha preso di mira, con un raid su un edificio residenziale nel quartiere di Rimal a Gaza City, Izz al-Din Haddad, leader del gruppo palestinese nella Striscia e comandante delle brigate Al-Qassam. Secondo un alto ufficiale della sicurezza israeliana citato dal Times of Israel, ci sono "prime indicazioni" che il leader sia stato ucciso nel raid. Altre fonti spiegano che non è chiaro se Izz al-Din Haddad sia tra le vittime. Medici di Gaza, comunque, hanno dichiarato che almeno tre persone sono morte e 20 sono rimaste ferite negli attacchi. "Questo è un messaggio chiaro a tutti gli assassini che cercano di toglierci la vita: prima o poi, Israele vi raggiungerà", hanno tuonato in una nota il premier Benyamin Netanyahu e il ministro Israel Katz, annunciando l'attacco contro il miliziano definito "uno degli artefici del massacro del 7 ottobre". Dichiarazioni che fanno temere per la tregua nella Striscia.
Vedi anche
Abusi ai palestinesi: così l'inchiesta del Nyt mina l'asse Usa-Israele
©Getty
Guerra Iran-Usa, le foto che raccontano il conflitto in Medio Oriente
Il conflitto tra Iran, Usa e Israele è iniziato il 28 febbraio 2026. Una guerra che ha presto coinvolto l'intero Golfo Persico. L’attacco delle forze statunitensi e israeliane contro Teheran è iniziato dopo settimane di infruttuose trattative sul programma nucleare iraniano. Nel primo giorno di guerra, la Guida suprema Ali Khamenei è stata uccisa. Colpiti dall'Iran Arabia Saudita, Emirati Arabi, Qatar mentre è stato chiuso lo stretto di Hormuz. Ecco alcuni scatti che hanno segnato la guerra fino a oggi