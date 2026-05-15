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Così l'inchiesta del New Yotk Times sugli abusi ai palestinesi incrina l'asse Usa-Israele

Luciana Grosso

Ispi
©Ansa

Il reportage accusa apparati di Tel Aviv di aver reso sistemica la violenza sessuale contro detenuti palestinesi. L'inchiesta raccoglie testimonianze dirette e dati di organizzazioni indipendenti. Israele respinge le accuse e attacca il giornale americano. Ma la vicenda apre una frattura più profonda nel rapporto tra lo Stato ebraico e l’opinione pubblica statunitense. Un cambiamento che potrebbe avere conseguenze politiche e culturali in America

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