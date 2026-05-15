È giunto al termine il viaggio di Donal Trump a Pechino, con il presidente degli Stati Uniti che è ripartito per Washington. Il numero uno della Casa Bianca nelle ultime ore della sua visita ha fatto sapere di aver discusso con il presidente cinese Xi Jinping "dell'Iran. La pensiamo in modo molto simile sull'Iran. Vogliamo che finisca. Non vogliamo che abbiano un'arma nucleare. Vogliamo che lo Stretto (di Hormuz, ndr) sia aperto".

Questa mattina intorno alle 5.30 (ora italiana) Trump è andato al complesso di Zhongnanhai per gli ultimi incontri con Xi Jinping, un tè bilaterale e un pranzo di lavoro. Il presidente Usa, per questo secondo round di colloqui, è stato affiancato dal segretario di Stato Marco Rubio, dal segretario alla Difesa Pete Hegseth, dal segretario al Tesoro Scott Bessent e dal Rappresentante commerciale degli Stati Uniti Jamieson Greer, insieme all'ambasciatore degli Stati Uniti in Cina David Perdue. Con Xi Jinping hanno partecipato il suo capo di gabinetto Cai Qi, il ministro degli Affari esteri Wang Yi, il vice premier He Lifeng (uno dei principali inviati commerciali), il viceministro degli Affari esteri Ma Zhaoxu e l'ambasciatore cinese negli Stati Uniti Xie Feng.

Trump: "Conclusi fantastici accordi commerciali con Xi"

Trump ha poi affermato di aver concluso "fantastici accordi commerciali" con Xi Jinping, che ha descritto come un "grande leader" e un "amico", e ha affermato che dalla visita è scaturito "molto di buono". "Abbiamo concluso alcuni accordi commerciali fantastici, ottimi per entrambi i Paesi", ha detto, mentre Xi lo accompagnava attraverso i giardini di Zhongnanhai.

Xi: "Raggiunte importanti intese con Trump"

"Abbiamo raggiunto importanti intese comuni sul mantenimento di legami economici e commerciali stabili, sull'espansione della cooperazione pratica in vari campi e sull'affrontare in modo adeguato le reciproche preoccupazioni", ha detto anche il presidente cinese Xi Jinping, citato da Xinhua. Per Xi la visita è stata storica e di grande importanza e, ha affermato, è stata definita una nuova visione per la costruzione di un rapporto costruttivo basato sulla stabilità strategica. E non è mancato l'accordo sul rafforzare comunicazione e coordinamento su questioni internazionali e regionali.