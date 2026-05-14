La Casa Bianca e la Città Proibita si guardano di nuovo negli occhi. Dopo quasi un decennio di assenza, un presidente americano torna a Pechino in un momento in cui i rapporti tra le due superpotenze restano carichi di tensioni e incertezze. L'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping non è una semplice visita di stato: è un segnale, rivolto tanto ai mercati quanto al resto del mondo, che qualcosa tra Washington e Pechino potrebbe stare cambiando, o almeno, che entrambi vogliano farlo credere