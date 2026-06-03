Tre tennisti azzurri sono impegnati oggi nei quarti di finale del tabellone singolare maschile: Flavio Cobolli, all’ora di pranzo, sfida per un posto in semifinale il canadese Felix Auger-Aliassime; in serata, poi, il derby tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. In mezzo, per il torneo di doppio misto, Sara Errani e Andrea Vavassori affrontano in semifinale la coppia formata da Laura Siegemund ed Édouard Roger-Vasselin
Il Roland Garros 2026 prosegue con una giornata storica per i colori azzurri. Oggi, mercoledì 3 giugno, tre tennisti italiani sono impegnati nei quarti di finale del tabellone singolare maschile: Flavio Cobolli, all’ora di pranzo, sfida per un posto in semifinale il canadese Felix Auger-Aliassime; in serata, poi, c’è il derby tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. In mezzo, per il torneo di doppio misto, Sara Errani e Andrea Vavassori affrontano in semifinale la coppia formata da Laura Siegemund ed Édouard Roger-Vasselin.
Le sfide degli italiani
Il primo a scendere in campo, quindi, è Flavio Cobolli: dopo aver eliminato in tre set Zachary Svajda, ai quarti affronta il 25enne canadese Auger-Aliassime, numero 5 del ranking. In serata, poi, c’è il derby tra i due Matteo: Berrettini, reduce della vittoria su Juan Manuel Cerundolo, contro Arnaldi, protagonista della maratona contro Frances Tiafoe. Anche senza il numero 1 del mondo Jannik Sinner, quindi, la certezza è che almeno un italiano giocherà la semifinale. A rappresentare l’Italia ci sono anche Sara Errani e Andrea Vavassori: teste di serie numero 1 del tabellone di doppio misto, i campioni in carica ai quarti hanno battuto in due set la kazaka Anna Danilina e lo statunitense Jj Tracy. Oggi affrontano la semifinale contro la tedesca Laura Siegemund e il francese Édouard Roger-Vasselin. Vavassori è ancora in corsa a Parigi anche nel doppio maschile con Simone Bolelli.
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Gli italiani in campo oggi al Roland Garros
- Felix Auger-Aliassime (Can) vs Flavio COBOLLI (Ita): non prima delle 13.20
- Sara ERRANI/Andrea VAVASSORI (Ita) vs Laura Siegemund/Édouard Roger-Vasselin (Ger/Fra): non prima delle 14.30
- Matteo BERRETTINI (Ita) vs Matteo ARNALDI (Ita): non prima delle 20.15
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