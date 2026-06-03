Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Roland Garros 2026, oggi i quarti: prima Cobolli, poi il derby Berrettini-Arnaldi

Sport
©Ansa

Tre tennisti azzurri sono impegnati oggi nei quarti di finale del tabellone singolare maschile: Flavio Cobolli, all’ora di pranzo, sfida per un posto in semifinale il canadese Felix Auger-Aliassime; in serata, poi, il derby tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. In mezzo, per il torneo di doppio misto, Sara Errani e Andrea Vavassori affrontano in semifinale la coppia formata da Laura Siegemund ed Édouard Roger-Vasselin

ascolta articolo

Il Roland Garros 2026 prosegue con una giornata storica per i colori azzurri. Oggi, mercoledì 3 giugno, tre tennisti italiani sono impegnati nei quarti di finale del tabellone singolare maschile: Flavio Cobolli, all’ora di pranzo, sfida per un posto in semifinale il canadese Felix Auger-Aliassime; in serata, poi, c’è il derby tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. In mezzo, per il torneo di doppio misto, Sara Errani e Andrea Vavassori affrontano in semifinale la coppia formata da Laura Siegemund ed Édouard Roger-Vasselin.

Le sfide degli italiani

Il primo a scendere in campo, quindi, è Flavio Cobolli: dopo aver eliminato in tre set Zachary Svajda, ai quarti affronta il 25enne canadese Auger-Aliassime, numero 5 del ranking. In serata, poi, c’è il derby tra i due Matteo: Berrettini, reduce della vittoria su Juan Manuel Cerundolo, contro Arnaldi, protagonista della maratona contro Frances Tiafoe. Anche senza il numero 1 del mondo Jannik Sinner, quindi, la certezza è che almeno un italiano giocherà la semifinale. A rappresentare l’Italia ci sono anche Sara Errani e Andrea Vavassori: teste di serie numero 1 del tabellone di doppio misto, i campioni in carica ai quarti hanno battuto in due set la kazaka Anna Danilina e lo statunitense Jj Tracy. Oggi affrontano la semifinale contro la tedesca Laura Siegemund e il francese Édouard Roger-Vasselin. Vavassori è ancora in corsa a Parigi anche nel doppio maschile con Simone Bolelli.

Vedi anche

Roland Garros, Bolelli e Vavassori in semifinale nel doppio

Gli italiani in campo oggi al Roland Garros

  • Felix Auger-Aliassime (Can) vs Flavio COBOLLI (Ita): non prima delle 13.20
  • Sara ERRANI/Andrea VAVASSORI (Ita) vs Laura Siegemund/Édouard Roger-Vasselin (Ger/Fra): non prima delle 14.30
  • Matteo BERRETTINI (Ita) vs Matteo ARNALDI (Ita): non prima delle 20.15
epa13000152 Jannik Sinner of Italy reacts to the heat during a break during his Men's 2nd round match against Juan Manuel Cerundolo of Argentina at the French Open Grand Slam tennis tournament at Roland Garros in Paris, France, 28 May 2026. EPA/MOHAMMED BADRA

Vedi anche

Roland Garros, Sinner cede a problemi fisici: battuto 3-2 da Cerundolo
FOTOGALLERY

©Ansa

1/12
Sport

Sinner fuori dal Roland Garros per un malore in campo: cosa è successo

Il n.1 al mondo ha ceduto all'argentino Cerundolo. Dopo aver vinto facilmente i primi due set, al terzo sono arrivati i problemi. 'Ho bisogno di vomitare', ha detto al fisioterapista ed è uscito brevemente dal campo, ma al rientro non è più riuscito a combattere. 'Non trovavo più nessuna energia, non mi sono sentito molto bene in campo. Era caldo ma non terribilmente', ha spiegato in conferenza stampa

Vai alla Fotogallery

Sport: Ultime notizie

Muhammad Alì, 10 anni dalla morte: carriera e trofei del campione Usa

Sport

Il mondo dello sport ricorda un fuoriclasse andato ben oltre il ring: oltre a essere stato il...

Rafael Nadal compie 40 anni, carriera e trofei del tennista spagnolo

Sport

Il fuoriclasse maiorchino protagonista di 20 anni di successi straordinari, segnati anche dalle...

14 foto
Rafael Nadal

Italia-Lussemburgo, Baldini: "In tanti già pronti per la Nazionale"

Sport

Alla vigilia dell'amichevole, il ct dell'Italia parla dei giovani che ha convocato dall'Under 21:...

Roland Garros, Bolelli e Vavassori in semifinale nel doppio

Sport

La coppia italiana rimonta Nouza e Oberleitner col punteggio di 6-7, 6-1, 7-6 e vola tra le prime...

Nba Finals 2026, tabellone e calendario: date e orari delle partite

Sport

San Antonio Spurs e New York Knicks si affrontano per il titolo. I texani si affidano al talento...

Sport: I più letti