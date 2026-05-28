Sinner eliminato al Roland Garros. Caldo estremo e malore, ecco cosa è successo
Sotto il sole cocente di Parigi, il n.1 al mondo ha ceduto all'argentino Cerundolo. Dopo aver vinto facilmente i primi due set, al terzo sono arrivati i problemi. "Ho bisogno di vomitare", ha detto al fisioterapista ed è uscito brevemente dal campo, ma al rientro non è più riuscito a combattere
- Battuta d’arresto per Jannik Sinner: il n.1 del tennis mondiale ha ceduto all’argentino Juan Manuel Cerundolo ed esce dal Roland Garros. Tutto sembrava andare per il meglio quando, a un passo dalla vittoria nel terzo set, ha accusato un malessere che lo ha costretto a uscire brevemente dal campo. Al rientro la rimonta dell’avversario, che alla fine ha conquistato il passaggio al terzo turno al quinto set con il punteggio di 3-6; 2-6; 7-5; 6-1; 6-1. Ecco cosa è successo.
- Il match è andato in scena a partire dall’ora di pranzo in una Parigi rovente, con temperature oltre i 30°. Sinner aveva provato a prepararsi al caldo allenandosi ieri pomeriggio dalle 14 alle 16, nelle ore più torride.
- Sinner si è imposto fin da inizio match e ha allungato sul 2-0 (6-3, 6-2) senza problemi. La situazione ha iniziato a cambiare nel terzo set. Sul finale, al decimo game, ha chiesto l’aiuto del fisioterapista: "Non mi sento bene, ho bisogno di vomitare", gli dice.
- È in quel momento che la sfida si ferma. Jannik esce dal campo per riprendersi, ma poco dopo è già di nuovo sul Philippe-Chatrier. Il terzo set alla fine va all’argentino. "Stanno valutando la situazione, misurando la pressione", aveva detto la giudice di sedia a Cerundolo durante la pausa.
- Il quarto set ha visto Sinner sempre più stanco, con Cerundolo che è riuscito ad approfittare del suo calo fisico: in soli 29 minuti chiude 6-1.
- Niente da fare nemmeno nel quinto set. Jannik va subito sotto di un break e poi ancora di un altro: non ha più le forze per combattere. Anche questo è 6-1 per Cerundolo.
- Il malessere fisico di Sinner è stato attribuito al caldo rovente, ma il campione è stato visto anche in difficoltà con i muscoli. "Mi dispiace per Jannik, si merita di vincere tanti slam, non so cosa sia successo: i crampi, il caldo... Spero che possa riprendersi quanto prima", ha detto Cerundolo a fine match.
- Poi ha parlato lo stesso Sinner. "A metà del terzo set non trovavo più nessuna energia, non mi sono sentito molto bene in campo. Era caldo ma non terribilmente", ha detto in conferenza stampa. "Può succedere. Certo, è difficile da accettare, considerando la mia posizione. Ma c'è tempo per recuperare. Ora ho davvero bisogno di recuperare anche mentalmente", ha aggiunto.