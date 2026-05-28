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Sinner eliminato al Roland Garros. Caldo estremo e malore, ecco cosa è successo

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Sotto il sole cocente di Parigi, il n.1 al mondo ha ceduto all'argentino Cerundolo. Dopo aver vinto facilmente i primi due set, al terzo sono arrivati i problemi. "Ho bisogno di vomitare", ha detto al fisioterapista ed è uscito brevemente dal campo, ma al rientro non è più riuscito a combattere

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epa12236190 Jannik Sinner of Italy celebrates with the trophy after winning the Men's Singles final match against Carlos Alcaraz of Spain at the Wimbledon Championships, Wimbledon, Britain, 13 July 2025. EPA/NEIL HALL EDITORIAL USE ONLY

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