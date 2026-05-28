Gli Stati Uniti hanno intercettato dei droni iraniani e condotto nuovi attacchi contro un sito che minacciava le truppe statunitensi e la navigazione commerciale. I Pasdaran rispondono con l'attacco a una base americana. Le forze iraniane hanno aperto il fuoco anche contro quattro navi che tentavano di attraversare lo Stretto di Hormuz. Intanto il presidente Usa Trump ha dichiarato che "non c'è nessun accordo con l'Iran" e che "potremmo tornare e finire il lavoro", mentre "nessuno controllerà Hormuz: sarà aperto". Droni di Hezbollah nel nord di Israele: un morto e due feriti.

L'esercito kuwaitiano ha dichiarato che le sue difese aeree stanno "reagendo ad attacchi ostili di missili e droni". Lo riporta Sky News. In una dichiarazione, si afferma che "qualsiasi rumore di esplosione udito è il risultato dell'intercettazione degli attacchi ostili da parte dei sistemi di difesa aerea". Non ha indicato la provenienza degli attacchi e non ha segnalato alcun ferito.

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