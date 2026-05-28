Il numero uno del mondo ha iniziato ad accusare problemi fisici quando era avanti 2 set a 0 contro Juan Manuel Cerundolo. Il match si è concluso 3 set a 2 per il tennista argentino. "Ora ho davvero bisogno di recuperare anche mentalmente", ha detto l'azzurro in conferenza stampa a Parigi. Il rivale argentino: "Mi spiace per Sinner, sono stato fortunato"
"A metà del terzo set non trovavo più nessuna energia, non mi sono sentito molto bene in campo. Era caldo ma non terribilmente". Queste le prime amare parole di Jannik Sinner in conferenza stampa a Parigi, dopo la sconfitta contro Juan Manuel Cerundolo nel secondo turno del Roland Garros. "È lo sport, può succedere. Certo - ha aggiunto il numero uno del mondo - è difficile da accettare, considerando la mia posizione. Ma c'è tempo per recuperare. Ora ho davvero bisogno di recuperare anche mentalmente".
Cerundolo: "Mi spiace per Jannik, sono stato fortunato"
"Può succedere: nessuno è un robot, nessuno è fatto per non sbagliare mai. Oggi è andata cosi e poi vediamo", ha aggiunto Jannik Sinner parlando ai giornalisti. "Oggi non avevo energie, onestamente non ho visto la via d'uscita. Normalmente non mi succede. Non potevo fare di più. A metà del terzo set è cominciata ad arrivarmi proprio una botta e non sono riuscito a uscirne". Parole di conforto dal rivale argentino: "Mi dispiace per Jannik, si merita di vincere tanti slam, non so cosa sia successo: i crampi, il caldo... Spero che possa riprendersi quanto prima", ha detto Juan Manuel Cerundolo aggiungendo: "Non riuscivo a vincere più di tre games. Sono stato fortunato".
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Il match
Sinner era in vantaggio 2 set a 0 contro il rivale argentino Juan Manuel Cerundolo. Stava per chiudere anche il terzo set quando ha iniziato ad accusare problemi fisici forse a causa del forte caldo sul campo del Philippe-Chatrier. L’azzurro ha dovuto interrompere la partita ed è uscito per qualche minuto dal campo. "Non mi sento bene, ho bisogno di vomitare", ha detto il n.1 in un colloquio con il fisioterapista. Sinner è poi rientrato in campo ma ha ceduto il passo a Cerundolo che si è aggiudicato il terzo set e poi ha vinto anche il quarto e il quinto. Il punteggio finale è stato di 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, 1-6.
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Altoatesino, nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Si aggiudica anche Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. Nello stesso perde per un soffio al Roland Garros contro Alcaraz, ma si prende la rivincita vincendo Wimbledon e Finals. Il 18 maggio 2026, con la vittoria a Roma, completa il Career Golden Masters A cura di Federica Villa