Sulla terra rossa di Parigi, si conclude il secondo turno del tabellone singolare maschile e il primo dei tornei di doppio. Tanti i tennisti italiani impegnati. Alle 12 Sinner sfida l’argentino Cerundolo. Tocca anche a Matteo Arnaldi, Matteo Berrettini, Flavio Cobolli e Luciano Darderi. Nel doppio maschile impegnati Simone Bolelli e Andrea Vavassori, nel misto Vavassori in coppia con Sara Errani

Sulla terra rossa di Parigi prosegue il Roland Garros 2026: oggi si conclude il secondo turno del tabellone singolare maschile e il primo dei tornei di doppio. Tanti i tennisti italiani impegnati. Alle 12, sul Philippe-Chatrier, il numero 1 del mondo Jannik Sinner sfida l’argentino Juan Manuel Cerundolo (numero 56 del ranking Atp). Nel singolare maschile in campo anche Matteo Arnaldi, Matteo Berrettini, Flavio Cobolli e Luciano Darderi. Nel doppio maschile impegnati Simone Bolelli e Andrea Vavassori, nel doppio misto Vavassori torna in campo in coppia con Sara Errani.

Gli altri italiani

Oltre a Sinner, tanti gli italiani impegnati oggi. Flavio Cobolli affronta il tennista cinese Wu Yibing, Matteo Arnaldi gioca contro Stefanos Tsitsipas, Luciano Darderi sfida l’argentino Francisco Comesana, Matteo Berrettini contro il padrone di casa Arthur Rinderknech. Nel doppio maschile, Andrea Vavassori e Simone Bolelli sfidano la coppia formata da James Duckworth e Marco Trungelliti. Poi, nel doppio misto, Andrea Vavassori e Sara Errani affrontano Ellen Perez e Francisco Cabral.