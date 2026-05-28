Sulla terra rossa di Parigi, si conclude il secondo turno del tabellone singolare maschile e il primo dei tornei di doppio. Tanti i tennisti italiani impegnati. Alle 12 Sinner sfida l’argentino Cerundolo. Tocca anche a Matteo Arnaldi, Matteo Berrettini, Flavio Cobolli e Luciano Darderi. Nel doppio maschile impegnati Simone Bolelli e Andrea Vavassori, nel misto Vavassori in coppia con Sara Errani
Sulla terra rossa di Parigi prosegue il Roland Garros 2026: oggi si conclude il secondo turno del tabellone singolare maschile e il primo dei tornei di doppio. Tanti i tennisti italiani impegnati. Alle 12, sul Philippe-Chatrier, il numero 1 del mondo Jannik Sinner sfida l’argentino Juan Manuel Cerundolo (numero 56 del ranking Atp). Nel singolare maschile in campo anche Matteo Arnaldi, Matteo Berrettini, Flavio Cobolli e Luciano Darderi. Nel doppio maschile impegnati Simone Bolelli e Andrea Vavassori, nel doppio misto Vavassori torna in campo in coppia con Sara Errani.
La sfida tra Sinner e Cerundolo
Dopo aver battuto la wild card locale Tabur, Sinner affronta al secondo turno l’argentino Cerundolo. Tra i due c’è un solo precedente, vinto dall’azzurro: i due tennisti si sono affrontati a Wimbledon nel 2023, quando al primo turno l’ha spuntata l’altoatesino col punteggio 6-2, 6-2, 6-2.
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Gli altri italiani
Oltre a Sinner, tanti gli italiani impegnati oggi. Flavio Cobolli affronta il tennista cinese Wu Yibing, Matteo Arnaldi gioca contro Stefanos Tsitsipas, Luciano Darderi sfida l’argentino Francisco Comesana, Matteo Berrettini contro il padrone di casa Arthur Rinderknech. Nel doppio maschile, Andrea Vavassori e Simone Bolelli sfidano la coppia formata da James Duckworth e Marco Trungelliti. Poi, nel doppio misto, Andrea Vavassori e Sara Errani affrontano Ellen Perez e Francisco Cabral.
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Gli italiani in campo oggi
- SINNER (Ita) vs Cerundolo (Arg): ore 12 sul Philippe-Chatrier
- BERRETTINI (Ita) vs Rinderknech (Fra): ore 20.15 sul Philippe-Chatrier
- ARNALDI (Ita) vs Tsitsipas: 4° match dalle 11 sul Campo 14, non prima delle 16.30
- COBOLLI (Ita) vs Wu (Chn): ore 11 sul Campo 7
- Comesana (Arg) vs DARDERI (Ita): 3° match dalle 11 sul Campo 6, non prima delle 15
- SIMONE BOLELLI / ANDREA VAVASSORI vs James Duckworth / Marco Trungelliti: non prima delle 13
- SARA ERRANI / ANDREA VAVASSORI vs Ellen Perez / Francisco Cabral: non prima delle 16
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Altoatesino, nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Si aggiudica anche Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. Nello stesso perde per un soffio al Roland Garros contro Alcaraz, ma si prende la rivincita vincendo Wimbledon e Finals. Il 18 maggio 2026, con la vittoria a Roma, completa il Career Golden Masters A cura di Federica Villa