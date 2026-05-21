Roland Garros, tabellone e partecipanti: il calendario delle gare

Si è svolto oggi a Parigi il sorteggio del tabellone principale del Roland Garros, che prenderà il via con il primo turno il 24 maggio per concludersi il 7 giugno. Nel torneo maschile Jannik Sinner, numero 1 del ranking Atp e accreditato della prima testa di serie, è stato inserito nella parte alta del tabellone e punta a proseguire nella staordinaria scia di successi intrapresa da inizio stagione e culminata nell'affermazione agli Internazionali di Roma, 50 anni dopo il successo di adriano Panatta. Complice l'assenza per infortunio del grande rivale e detentore del trofeo Carlos Alcaraz, Sinner potrà trovare soltanto in finale il numero 3 del seeding Alexander Zverev e il numero 4 Novak Djokovic: solo in semifinale, invece, Felix Auger-Aliassime. L'esordio di Sinner sarà con la wild card frencese Clement Tabur. Col numero uno azzurro nella parte alta del tabellone anche Luciano Darderi e Flavio Cobolli, le altre due teste di serie italiane, oltre, come detto, al numero 4 del seeding Felix Auger-Aliassime. Chi non può sorridere è sicuramente Matteo Berrettini, che trova Marton Fucsovics.

Il sorteggio del tabellone femminile

Per quanto riguarda il torneo femminile, Jasmine Paolini esordirà contro l'ucraina Dayana Yastremska. L'altra italiana iscritta Elisabetta Cocciaretta è stata accoppiata a una qualificata, mentre si dovrà attendere domani per sapere se riuscirà ad accedere al tabellone principale anche Lucia Bronzetti. Al torneo parigino partecipano tutte le migliori otto tenniste al mondo, da Aryna Sabalenka, a caccia del primo titolo in Francia, fino alla russa Mirra Andreeva. In base alla zona del tabellone in cui sono inserite, se dovessero raggiungere tutte i quarti di finale, Sabalenka se la vedrebbe con la statunitense Jessica Pegula, Coco Gauff con la connazionale Amanda Anisimova, mentre Iga Swiatek si troverebbe di fronte la fresca vincitrice degli Internazionali, Elina Svitolina, e la numero due Elena Rybakina si incontrerebbe con Andreeva.