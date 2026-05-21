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Serie B, rissa tra tesserati del Catanzaro e tifosi del Palermo. VIDEO

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Tensione durante l'intervallo del match di playoff, con una lite scoppiata in tribuna autorità. Un video sui social mostra il figlio del ds calabrese Ciro Polito insultare e scagliarsi contro alcuni supporter di casa

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Momenti di tensione ieri sera allo stadio Barbera di Palermo all'intervallo della semifinale di ritorno dei playoff di Serie B tra i rosanero e il Catanzaro quando  è scoppiata in tribuna autorità dell'impianto di viale del Fante tra diversi tifosi della squadra di casa e alcuni tesserati del club calabrese. In un video diffuso sui social, si vede il figlio del direttore sportivo del Catanzaro Ciro Polito, prima inveire contro qualcuno in tribuna e poi, dopo aver ricevuto alcune pacche sulla spalla da un tifoso rosanero, scagliarsi minacciosamente contro di lui.

Da lì è scoppiato un parapiglia generale che ha reso necessario l'intervento della sicurezza e della Digos per provare a riportare la calma. Fonti del Catanzaro hanno infine riferito che il ds giallorosso è stato costretto ad accompagnare il figlio e la moglie in ospedale. Alle scena avrebbe assistito anche la madre dell'allenatore Alberto Aquilani, scoppiata in lacrime.

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