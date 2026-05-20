Spiò gli allenamenti degli avversari, Southampton escluso dai playoff

Denunciato dal Middlesbrough, il club ha ammesso di aver mandato inviati sotto copertura per osservare le sessioni di tre rivali: Oxford United, Ipswich Town e lo stesso Middlesbrough. Che ora giocherà la finale per salire in Premier League contro l'Hull City ascolta articolo

Niente finale playoff e quindi ritorno in Premier League almeno rinviato per il Southampton, che dovrà riprovarci l'anno prossimo partendo da un -4 in classifica. La decisione senza precedenti presa dalla English Football League è arrivata dopo che il club ha ammesso di aver spiato gli allenamenti di tre squadre rivali nella Championship, la Serie B inglese: l'Oxford United, l'Ipswich Town e il Middlesbrough. Oltre all'esclusione dai playoff che determineranno chi salirà in Premier League, per i Saints anche una penalizzazione di quattro punti da scontare nel prossimo campionato.

Ripescato il Middlesbrough A essere ripescato al posto del Southampton è stato il Middlesbrough, eliminato in semifinale proprio dai Saints, che quindi sabato giocherà la finale a Wembley contro l'Hull City per conquistare la promozione nella massima serie inglese. Una partita dal valore enorme, stimato in almeno 110 milioni di sterline di ricavi televisivi.

La denuncia del Middlesbrough A denunciare lo scandalo era stato proprio il Middlesbrough, che aveva segnalato la presenza di un membro dello staff del Southampton durante un allenamento a porte chiuse alla vigilia della semifinale. Secondo quanto riferito dalla BBC, lo stagista analista William Salt avrebbe osservato la seduta da una zona sopraelevata, filmando con un cellulare e indossando auricolari, forse per trasmettere tutto in diretta video. La EFL ha contestato al Southampton la violazione del principio di "massima buona fede" tra club e soprattutto del regolamento introdotto dopo il caso Leeds-Derby del 2019, che vieta di osservare gli allenamenti degli avversari nelle 72 ore precedenti una partita.