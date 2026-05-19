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Premier League, l'Arsenal torna campione d'Inghilterra a 22 anni dall'ultima volta

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La squadra di Mikel Arteta si aggiudica il titolo della stagione 2025/2026. Decisivo è stato il pareggio 1-1 di oggi del Manchester City contro Bournemouth. Troppo poco per sperare ancora di raggiungere l'Arsenal, che ha ora quattro punti di vantaggio a una partita dalla fine. E che adesso sogna la sua prima Champions

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L'Arsenal torna campione della Premier League dopo 22 anni. A decidere il trionfo nella stagione 2025/2026 è stato il pareggio 1-1 di oggi, 19 maggio, tra il Manchester City, secondo in classifica, e il Bournemouth. Troppo poco per sperare ancora di raggiungere l'Arsenal, che - forte della vittoria 1-0 di ieri contro il Burnley - ha ora quattro punti di vantaggio a una partita dalla fine. La sfida di domenica contro Crystal Palace sarà quindi la coronazione di una stagione iniziata e finita da leader. E adesso l'Arsenal sogna anche la Champions.

Il 14esimo titolo inglese dell'Arsenal

L’Arsenal, arrivato secondo posto nelle ultime tre stagioni precedenti, si porta a casa il suo 14esimo titolo inglese. Davanti ci sono il Manchester United e il Liverpool, entrambi a quota 20.

I festeggiamenti

A guidare i Gunners verso la vittoria è stato l'allenatore spagnolo Mikel Arteta. Ieri, alla fine del match contro il Burnley, aveva scherzato per qualche ora sarebbe diventato il “più grande tifoso” del AFC Bournemouth, sperando che riuscisse a bloccare i Citizens, come poi è successo. Migliaia i tifosi che hanno già iniziato a festeggiare, raccogliendosi per vedere la sfida ManCity-Bournemouth nei bar di Londra vicino all'Emirates Stadium.

Verso la finale di Champions League

L’Arsenal, dove gioca anche il nazionale azzurro Riccardo Calafiori, adesso punta a una storica doppietta. Il 30 maggio é infatti attesa la finale di Champions League a Budapest contro il Paris Saint-Germain: sarà la chance di vincere per la prima volta il più prestigioso trofeo del calcio europeo. 

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