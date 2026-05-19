La squadra di Mikel Arteta si aggiudica il titolo della stagione 2025/2026. Decisivo è stato il pareggio 1-1 di oggi del Manchester City contro Bournemouth. Troppo poco per sperare ancora di raggiungere l'Arsenal, che ha ora quattro punti di vantaggio a una partita dalla fine. E che adesso sogna la sua prima Champions

L'Arsenal torna campione della Premier League dopo 22 anni. A decidere il trionfo nella stagione 2025/2026 è stato il pareggio 1-1 di oggi, 19 maggio, tra il Manchester City, secondo in classifica, e il Bournemouth. Troppo poco per sperare ancora di raggiungere l'Arsenal, che - forte della vittoria 1-0 di ieri contro il Burnley - ha ora quattro punti di vantaggio a una partita dalla fine. La sfida di domenica contro Crystal Palace sarà quindi la coronazione di una stagione iniziata e finita da leader. E adesso l'Arsenal sogna anche la Champions.