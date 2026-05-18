Treviso Calcio, la maglia disegnata con l'AI di Lenovo

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Treviso Calcio, la maglia in edizione limitata disegnata con l'AI di Lenovo

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©Getty

L'azienda ha scelto la squadra veneta per rappresentare l'Italia in "Your Club Your Canvas", un'iniziativa globale che porta designer, artisti e filmmaker all'interno di club di calcio locali in Brasile, Cina, Italia e Stati Uniti, affidando loro il ruolo di direttori creativi ufficiali per una stagione

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Il Treviso Fbc realizzerà una maglia in edizione limitata con l'intelligenza artificiale di Lenovo. I proventi netti delle vendite verranno reinvestiti nel club e in iniziative per le comunità locali.

La squadra è stata scelta come simbolo di rinascita

Lenovo ha scelto il Treviso Fbc per rappresentare l'Italia in "Your Club Your Canvas", un'iniziativa globale che porta designer, artisti e filmmaker all'interno di club di calcio locali in Brasile, Cina, Italia e Stati Uniti, affidando loro il ruolo di direttori creativi ufficiali per una stagione. L'obiettivo è realizzare, con l'AI di Lenovo, una maglia in edizione limitata che rappresenti l'identità del club. Il Treviso Fbc è stato scelto come simbolo di rinascita: la società, ricostruita dopo il fallimento, è tornata quest'anno tra i professionisti dopo tredici anni grazie alla vittoria del Girone C di Serie D. Global Ambassador dell'iniziativa è Becky G, artista internazionale e comproprietaria dell'Angel City FC. "Essere stati scelti da Lenovo per rappresentare l'Italia in un progetto internazionale è un importante riconoscimento per il Treviso FBC e per tutta la città", dichiara il presidente del Treviso Alessandro Botter. 

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