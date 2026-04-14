Jannik Sinner, il patrimonio del tennista dopo l'Atp di Montecarlo

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Jannik Sinner, il patrimonio del numero uno al mondo dopo l'Atp di Montecarlo

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©Ansa

Dopo la vittoria nel Masters 1000 di Montecarlo contro Carlos Alcaraz, il campione altoatesino è tornato ufficialmente numero uno del tennis mondiale, raggiungendo il vertice del ranking Atp con 13.350 punti. Grazie al trionfo nel Principato, Sinner ha anche accresciuto il proprio patrimonio guadagnando un assegno da 974.370 euro

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Il patrimonio di Jannik Sinner cresce ancora. Dopo la vittoria nel Masters 1000 di Montecarlo contro Carlos Alcaraz, il campione altoatesino è tornato ufficialmente numero uno del tennis mondiale, raggiungendo il vertice del ranking Atp con 13.350 punti. Grazie al trionfo nel Principato, Sinner ha anche accresciuto il proprio patrimonio guadagnando un assegno da quasi un milione di euro: precisamente 974.370 euro. Ecco le stime.

Il patrimonio di Sinner

La crescita si Sinner è stata rapida. Nel 2020, i primi quarti di finale al Roland Garros gli hanno fruttato 283 mila euro. Nel 2024 il campione altoatesino ha conquistato Australian Open e US Open, oltre a brillanti risultati a Wimbledon e ancora a Parigi. Secondo Forbes, solo nel 2024 ha guadagnato 26,6 milioni di euro: un record assoluto per un tennista italiano. Nel 2025, nonostante una pausa di tre mesi per il caso Clostebol, Sinner ha continuato a vincere — incluso un secondo titolo consecutivo a Melbourne. Sempre lo scorso anno, a Roma ha sfiorato il titolo contro Alcaraz incassando oltre 500 mila euro e a Parigi, in una finale da 1,275 milioni, ha consolidato il primo posto nel ranking mondiale. Mentre vincendo a Wimbledon ha incassato 3,52 milioni di euro, il montepremi più alto nella storia degli Slam. La fortuna di Sinner si è costruita però anche fuori dal campo. Come riporta il Corriere della Sera, la sua collaborazione con marchi come Nike, Rolex, Gucci e Lavazza porterebbe ricavi annuali tra i 30 e i 40 milioni di euro.

Le collaborazioni con brand internazionali

Il brand personale di Sinner attira infatti colossi globali: da Nike (con un contratto da 150 milioni di euro) a Rolex, Formula 1, Gucci, Alfa Romeo, Technogym, Intesa Sanpaolo, Lavazza, Panini, Fastweb, De Cecco ed Enervit. Solo dagli sponsor, secondo La Gazzetta dello Sport, il tennista incasserebbe circa 43 milioni di euro l’anno. Parallelamente, l’altoatesino ha investito nel settore immobiliare attraverso Foxera, una holding con proprietà di lusso a Milano e Monaco, e con interessi in fondi finanziari e startup tecnologiche.  

Sinner torna numero uno al mondo

Con la vittoria a Montecarlo, Sinner si è ripreso la vetta che aveva perso lo scorso 10 novembre ed è attualmente in testa con 13.350 punti. Segue lo spagnolo con 13.240 punti. I due campioni dominano ora la scena del tennis mondiale e, dopo il primo grande torneo sulla terra battuta della stagione, sono nettamente in vantaggio su Alexander Zverev (3° in classifica con 5.555 punti), semifinalista nel Principato, e Novak Djokovic, che quest'anno non ha partecipato al torneo di Montecarlo. 

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