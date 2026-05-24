Formula 1, Gp Canada: vince Antonelli, seconda la Ferrari di Hamilton

Il pilota italiano ha preceduto la Ferrari di Lewis Hamilton e la Red Bull di Max Verstappen. Quarta l'altra Rossa di Charles Leclerc
Kimi Antonelli su Mercedes ha vinto il Gran Premio del Canada. Il pilota italiano ha preceduto la Ferrari di Lewis Hamilton, seconda, e la Red Bull di Max Verstappen. Quarta l'altra Rossa di Charles Leclerc. Ritirata al trentesimo giro la Mercedes di George Russell mentre era in testa alla corsa
La gara e la classifica
Il pilota bolognese si prende il quarto successo consecutivo e approfitta del ritiro di George Russell (per problemi alla sua Mercedes) per salire a quota 131 punti in classifica, a +43 proprio sul compagno di squadra. La Ferrari di Lewis Hamilton la spunta su Max Verstappen (Red Bull) nella lotta per il secondo posto e centra il miglior risultato in carriera sulla Rossa. In quarta piazza Charles Leclerc (Ferrari). Ritiro per Lando Norris (McLaren), costretto a fermarsi per un problema al cambio. Fuori dai primi dieci Oscar Piastri, che paga la scelta di McLaren di partire con le gomme intermedia. Completano la top ten Isack Hadjar (Red Bull), quinto, Franco Colapinto (Alpine), sesto, Liam Lawson (Racing Bulls), settimo, Pierre Gasly (Alpine), ottavo, Carlos Sainz (Williams), nono, e Oliver Bearman (Haas), decimo.