Formula 1, Gp Canada: vince Antonelli, seconda la Ferrari di Hamilton

Il pilota italiano ha preceduto la Ferrari di Lewis Hamilton e la Red Bull di Max Verstappen. Quarta l'altra Rossa di Charles Leclerc

Kimi Antonelli su Mercedes ha vinto il Gran Premio del Canada. Il pilota italiano ha preceduto la Ferrari di Lewis Hamilton, seconda, e la Red Bull di Max Verstappen. Quarta l'altra Rossa di Charles Leclerc. Ritirata al trentesimo giro la Mercedes di George Russell mentre era in testa alla corsa