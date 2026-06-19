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Morto Igor Protti, l'ex calciatore di Livorno e Bari aveva 58 anni

Sport

L'ex cannoniere di Bari e Livorno combatteva da tempo contro un tumore. Lo ha comunicato la famiglia in un post su Instagram

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È morto a 58 anni Igor Protti. L'ex cannoniere di Bari e Livorno combatteva da tempo contro un tumore. Lo ha comunicato la famiglia in un post su Instagram. "Con immenso dolore la famiglia comunica che Igor stanotte ci ha lasciati.
Ha voluto lasciarvi questo saluto che come da sue volontà condividiamo:
“Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale.
Difficile provare parole che possano spiegarlo, l’unica cosa che posso fare è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato.
Tutte le persone che mi hanno voluto bene e che mi sono state vicino, tutti i tifosi delle squadre nelle quali ho giocato per l’affetto e l’amore sempre dimostratomi e totalmente ricambiato. Sperando che sia un arrivederci e non un addio.”
Per chi volesse porgere l’ultimo saluto dalle 15 di oggi si troverà presso la stanza del commiato Frongillo al cimitero di Cecina, Via della Rimembranza", si legge nel post. 

Icona dei bomber di provincia

 

Protti in carriera ha vestito le maglie di Messina, Bari, Lazio, Napoli, Reggiana e

Livorno, ed è  stato capocannoniere in Serie A nel 1994-95 con la maglia del Bari,

poi retrocesso. Con la maglia azzurra aveva giocato invece solo nella Nazionale

di beach soccer. 

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