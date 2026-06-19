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Igor Protti

Addio a Igor Protti, da capocannoniere al Bari ai record a Livorno: chi era. FOTOSTORIA

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©Ansa

Si è spento all’età di 58 anni Igor Protti: l’ex attaccante di Lazio, Bari e Livorno, soprannominato lo Zar, era malato da tempo. Nel corso della sua carriera in serie A ha collezionato 144 presenze con 48 reti, laureandosi anche capocannoniere nella stagione 1995-1996

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epa12465178 Manchester United manager Ruben Amorim looks on ahead of the English Premier League match between Liverpool FC and Manchester United, in Liverpool, Britain, 19 October 2025. EPA/ADAM VAUGHAN EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

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