Igor – L’eroe romantico del calcio, film sul calciatore cult Protti

A essere protagonista assoluto del film Igor – L’eroe romantico del calcio è il percorso professionale del personaggio messo a titolo, il mitico calciatore Igor Protti. La sua carriera si sviluppa tra gli anni Novanta e i primi Duemila, toccando realtà calcistiche differenti ma accomunate da un forte legame con il territorio e i tifosi. Dalle esperienze con il Bari e la Lazio, passando per Messina e Napoli, fino al ritorno decisivo a Livorno, ogni tappa contribuisce a delineare il profilo di un calciatore atipico, capace di conquistare rispetto e affetto in ogni contesto.

Il dato che più di ogni altro certifica l’eccezionalità del suo cammino è la conquista del titolo di capocannoniere in tutte e tre le principali categorie professionistiche: in serie A nella stagione 1995-96, in serie B nel 2002-03 e in serie C nel 2000-01 e nel 2001-02. Un risultato unico, ulteriormente impreziosito dal fatto di aver raggiunto questi traguardi anche con squadre retrocesse, a dimostrazione di una capacità realizzativa indipendente dalle fortune collettive.

©Webphoto