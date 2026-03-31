Igor – L’eroe romantico del calcio, film sul calciatore cult Protti

Igor – L’eroe romantico del calcio, trama e cast del film sul calciatore cult ProttiCinema
Introduzione
Il calcio degli anni Novanta viene evocato come un’epoca irripetibile, popolata da protagonisti che assumevano i contorni di figure epiche, sospese tra il mito classico e il romanticismo letterario. In quel contesto, dominato da personalità carismatiche e da un senso di appartenenza oggi sempre più raro, emerge la figura di Igor Protti, descritto come l’ultimo autentico interprete di quella dimensione emotiva e passionale del gioco.
A questo universo si dedica il film Igor – L’eroe romantico del calcio, diretto da Luca Dal Canto, che da oggi arriva nelle sale attraverso una serie di proiezioni speciali distribuite in diverse città italiane. L’opera si configura come un viaggio nella carriera di un attaccante capace di lasciare un segno profondo ovunque abbia giocato, attraversando squadre e categorie con una coerenza rara.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere su Igor – L’eroe romantico del calcio. Nel frattempo potete guardare il trailer nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.
Quello che devi sapere
La parabola di un bomber fuori dal comune
A essere protagonista assoluto del film Igor – L’eroe romantico del calcio è il percorso professionale del personaggio messo a titolo, il mitico calciatore Igor Protti. La sua carriera si sviluppa tra gli anni Novanta e i primi Duemila, toccando realtà calcistiche differenti ma accomunate da un forte legame con il territorio e i tifosi. Dalle esperienze con il Bari e la Lazio, passando per Messina e Napoli, fino al ritorno decisivo a Livorno, ogni tappa contribuisce a delineare il profilo di un calciatore atipico, capace di conquistare rispetto e affetto in ogni contesto.
Il dato che più di ogni altro certifica l’eccezionalità del suo cammino è la conquista del titolo di capocannoniere in tutte e tre le principali categorie professionistiche: in serie A nella stagione 1995-96, in serie B nel 2002-03 e in serie C nel 2000-01 e nel 2001-02. Un risultato unico, ulteriormente impreziosito dal fatto di aver raggiunto questi traguardi anche con squadre retrocesse, a dimostrazione di una capacità realizzativa indipendente dalle fortune collettive.
Il calcio di ieri, tra memoria e identità
Attraverso immagini d’archivio e testimonianze dirette di protagonisti come Giuseppe Signori, Fabio Galante, Sandro Tovalieri, Walter Mazzarri, Cristiano Lucarelli e Giorgio Chiellini, il documentario Igor – L’eroe romantico del calcio restituisce l’atmosfera di un calcio profondamente diverso da quello contemporaneo. Era il tempo delle bandiere, dei giocatori simbolo, degli stadi gremiti la domenica, delle radioline sintonizzate su “Tutto il calcio minuto per minuto” e delle esultanze collettive scandite da coreografie spontanee come i trenini.
In questo scenario, Igor Protti si impone come un “bomber di provincia”, capace di trasformare ogni gol in un momento di condivisione autentica. La sua figura viene raccontata come quella di un calciatore in grado di suscitare entusiasmo e di sollevare emotivamente il pubblico, rendendo il futuro una promessa e non una minaccia. Il senso di appartenenza e il romanticismo diventano così elementi centrali della sua identità sportiva.
Livorno e il ritorno dell’eroe
Il momento culminante del racconto del film documentaristico Igor – L’eroe romantico del calcio coincide con il ritorno a Livorno, città in cui Igor Protti decide di rinunciare, nel 1999, a un ingaggio estremamente vantaggioso e a prospettive di successo più immediate. Una scelta controcorrente che rafforza ulteriormente il legame con la tifoseria e con il territorio.
Nel documentario, questo passaggio viene costruito come un vero e proprio climax narrativo: l’eroe che ha conosciuto sconfitte e difficoltà torna alle origini per guidare la squadra dalla serie C fino alla serie A, interrompendo un lungo periodo segnato da delusioni. È in questa fase che la narrazione assume i toni dell’epica, sottolineando la dimensione simbolica del percorso.
Un ritratto tra epica e intimità
L’impostazione del film Igor – L’eroe romantico del calcio segue uno schema classico, ma riesce a costruire una progressione emotiva efficace, che accompagna lo spettatore fino all’epilogo della carriera di Igor Protti, avvenuto nel 2005. Luca Dal Canto delinea il protagonista attraverso un intreccio di immagini e riflessioni che lo avvicinano a una figura quasi mitologica, senza mai perdere il contatto con la dimensione umana.
Il risultato è un racconto che punta a creare una connessione profonda con il pubblico, cercando una sintonia autentica con la gente e con il popolo del calcio. Igor Protti emerge così non solo come atleta, ma come simbolo di valori che resistono al tempo: la solidità dei sentimenti, la coerenza, il rifiuto della frammentarietà.
La battaglia fuori dal campo
Al di fuori del racconto cinematografico che si sviluppa nel film Igor – L’eroe romantico del calcio, Igor Protti sta affrontando una sfida ben più complessa, quella contro un tumore al colon. Tuttavia, questa vicenda personale non trova spazio all’interno del documentario, poiché la malattia è stata scoperta solo dopo la conclusione delle riprese.
Una scelta involontaria che mantiene l’opera ancorata esclusivamente alla dimensione sportiva e narrativa del protagonista, lasciando allo spettatore l’immagine di un calciatore che, sul campo, ha incarnato fino in fondo l’idea di un eroe romantico.