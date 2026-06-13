Non è mancata più di una riflessione sul presente. Il mio nome è mai più, scritto nel 1999 insieme a Jovanotti e Piero Pelù durante il conflitto nei Balcani, è tornata sul palco come un appello universale contro tutte le guerre, accompagnato da immagini e messaggi che richiamano i conflitti ancora aperti nel mondo.

“Proprio mentre stavo registrando Miss Mondo c'era la guerra nella ex Jugoslavia. Io e altri due amici scrivemmo una canzone che valeva allora tanto quanto vale oggi, forse ancora di più", ha raccontato Ligabue. Sui maxischermi dell'Olimpico sono apparse le scritte "Basta con il massacro a Gaza, Basta con il massacro in Ucraina, Basta con il massacro in Sudan e Basta con i 56 massacri in corso nel mondo".

E poi Nessuno è di qualcuno, il brano dedicato alle donne vittime di violenza, un invito a ribadire ancora una volta il valore della libertà e del rispetto nelle relazioni. Due canzoni lontane nel tempo, ma unite dalla stessa volontà di trasformare la musica in uno spazio di riflessione collettiva, senza rinunciare alla forza del linguaggio rock.