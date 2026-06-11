Il film è ambientato a Roma nel 1964, anno cruciale del cinema di genere italiano, nell'epoca d'oro dei sandaloni e dei peplum, di canaloni di Tolfa travestiti da praterie del Far West e di steppe laziali che odorano di cicoria. In questo sottobosco glorioso e dimenticato Tanio Boccia regna, a modo suo. Nell'arco di un solo anno gira Maciste alla corte dello Zar, La valle dell'eco tonante, Il dominatore del deserto e I predoni della steppa. Senza mai riuscire a finire la sceneggiatura di nessuno. Senza mai avere abbastanza soldi. Senza mai smettere di credere che il prossimo ciak avrebbe cambiato tutto.

Karen Di Porto ricostruisce questo anno impossibile con una precisione affettuosa e una grazia comica che deve molto alla grande tradizione della commedia italiana. Il pregio principale del film è proprio questo: la grazia, l'accuratezza, la tenerezza con cui racconta l'Ed Wood italiano. Non si ride di Boccia, delle sue disavventure. Si ride con lui, con la sua armata Brancaleone di tecnici stanchi e attori di fatica che entrano ed escono dall'inquadratura interpretando indifferentemente buoni e cattivi, per povertà di mezzi. Su quei set improbabili gli specchi sostituiscono le ballerine e il cinema risulta soprattutto una questione di forbici. Nessun macchiettismo d'accatto, nessuna satira triviale, nessuna frusta parodia. Solo una dolce ironia che accompagna il pubblico come se fosse una passeggiata in un mondo che non esiste più.