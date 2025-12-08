Liliana Fiorelli: passione, talento e la libertà di dire no

In questa intervista, Liliana Fiorelli riflette sulla sua vocazione per la recitazione, sul lavoro nei film di Paolo Virzì e nei set di cinema e serie tv, tra personaggi popolari, ruvidi e intense villain. L’appartamento - Sold out (RaiPlay) e Non ci resta che il crimine – La Serie (Sky On Demand) diventano lo spunto per parlare di identità professionale, del valore di saper dire no, di femminilità, cittadinanza. E di un desiderio che oggi rivendica con consapevolezza: un futuro “sfacciatamente felice”.

Dalla vocazione “genetica” per la recitazione ai set del cinema e delle serie tv, passando per i due film di Paolo Virzì e per una galleria di personaggi che vanno dal popolare al magneticamente oscuro, Liliana Fiorelli ha costruito negli anni una traiettoria artistica sempre più definita. Una traiettoria fatta di studio, ironia, istinto e scelte precise: comprese quelle che, come racconta, passano dal coraggio di dire no. Ne emerge il ritratto di un’artista matura, capace di attraversare media diversi senza perdere identità, e al tempo stesso di una donna che dopo un percorso di ricerca e disillusioni può rivendicare un desiderio semplice e potentissimo: arrivare, un giorno, a essere “sfacciatamente felice”.

E comunque non ho praticamente mai smesso: da quando sono piccola faccio teatro. È l’attività che mi ha sempre accompagnata.

Però, ripensandoci, da bambina è successa una cosa. A Roma, come in altre città, passavano i talent scout per gli spot dei giocattoli. So che c’era stata un’attenzione verso di me, ma non ho mai saputo se i miei genitori abbiano un po’ frenato questo interesse. Io ricordo solo la sensazione di dire: “Sì sì, mi butto!”.

Guarda, un momento di “illuminazione” in realtà non c’è stato. È come se fosse qualcosa di connaturato alla mia essenza, alla mia genetica. C’è sempre un po’ questa domanda: “Fai l’attrice o sei attrice?” Ecco, io mi ci sento proprio.

C’è stato un momento in cui hai capito che saresti stata un’attrice?

E poi, per fare questo lavoro, bisogna amare l’umano, amare le persone. È banale dirlo, ma è basilare. Quando incontri persone con cui c’è gioco, c’è professionalità, c’è crescita, ogni luogo diventa una possibilità.

Lì sento fortissimo l’odore della missione: l’idea di portare a casa qualcosa che abbia senso, che abbia un’identità, un profumo particolare. Nelle migliori ipotesi un buon profumo… a volte pure la puzza (ride), ma sempre qualcosa di riconoscibile.

È vero che i media differiscono per formato, ma alla fine il set è sempre il set. Devo dire però che la mia comfort zone — che a volte è anche una stretch zone, uno spazio in cui imparo — è sicuramente il set cinematografico.

Sei spesso definita un’artista cross-mediale. Qual è la tua vera comfort zone?

Come hai costruito Luisa Fusco in L’appartamento – Sold Out?

(La serie è disponibile su RaiPlay.)

È un progetto molto autentico e onesto, frutto di un grande lavoro di squadra. Non ci sono i “soliti noti”: c’è una nuova generazione che nasce anche da progetti tenaci e un po’ ruspanti come questo.

Da spettatrice, guardandolo una volta finito, la cosa che più mi ha colpita è che affronta tematiche audaci e raramente esplorate con questa franchezza nella serialità italiana: maternità e maternità mancata, mestruazioni, identità di genere, integrazione e disintegrazione, inclusione ed esclusione. Temi attuali e anche un po’ scottanti.

È stato anche formativo: non sapevo, nel concreto, quanta difficoltà ci fosse ad ottenere la cittadinanza. L’ho capito parlando con gli attori: cosa significa avere un cognome “complicato”, il rischio che l’anagrafe sbagli una vocale e tu possa essere mandato via. È un rischio reale, costante. Parlare di queste cose anche fuori dal set è stato importante: da cittadina, alcune le ignoravo. Da attrice, ho capito quanto valga portarle in scena.

Luisa è una donna che ho imparato ad amare. All’inizio è ruvida, territoriale, come se si sentisse responsabile di un palazzo, di un quartiere, di un certo modo di stare al mondo. Ma in realtà cerca un posto nel mondo e un posto dell’anima.

Ho lavorato molto sul tema del valore: non solo “chi sono?”, ma “cosa è importante per me?” e “quanto sono importante io per me?”.

Ama profondamente suo figlio, diffida degli uomini, ma pian piano, ascoltando un po’ di più gli altri, ritrova fiducia, tenerezza, affetto non solo sentimentale ma anche amicale. Il rapporto con Irene, la figlia del personaggio di Giorgio Pasotti, è fondamentale.

E poi c’è la realizzazione professionale, un traguardo enorme per una donna come lei..