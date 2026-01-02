Paz Vega compie 50 anni, la carriera e i suoi film più famosi

Nata a Siviglia il 2 gennaio 1976, la star spagnola è diventata molto famosa grazie al suo ruolo nel film "Lucia y el sexo" che l'ha fatta conoscere al pubblico internazionale. Da lì una storia di successo sul grande schermo e non solo

Paz Vega è una delle attrici spagnole più famose di sempre. Oggi, 2 gennaio, compie 50 anni e i suoi ruoli - nel suo curriculum vanta oltre 60 film -, rimangono indimenticabili. Ma come si è avvicinata al mondo della recitazione? E quali sono state le tappe principali della sua carriera?

Gli esordi Paz Campos Trigo (questo il suo nome di battesimo, ndr) era destinata, con tutta probabilità, a una carriera sportiva, in particolare, da nuotatrice. Ma, a 15 anni, per caso, si ritrovò fra il pubblico di uno spettacolo teatrale che rapì la sua attenzione. Fu quello il momento in cui decise che si sarebbe dedicata alla recitazione. Le prime parti arrivarono a 16 anni, per le serie tv, con un piccolo ruolo in tre episodi di Menudo es mi padre. Fu però il 1999 l’anno della vera e propria svolta perché arrivò il primo ruolo cinematografico, nel film Sobreviviré .

Il successo con "Lucia y el sexo" Ma il vero successo è di qualche anno dopo, con il suo ruolo nel discusso Lucia y el sexo, nel 2001. Paz con questo film, di Julio Medem, vinse il Goya e il premio del Festival di Cannes per la miglior attrice rivelazione. Qui Vega interpreta Lucia, una giovane cameriera di Madrid. Dopo un incidente in cui è coinvolto il suo fidanzato Lorenzo, va su un'isola del Mediterraneo, dove ripercorre i ricordi della storia d'amore, fra scene sensuali e oniriche. La pellicola è considerata da molti tra i 10 migliori film erotici di sempre. Da "Parla con lei" a "Spanglish" Dopo Lucia y el sexo arrivarono ruoli di primo piano in pellicole come Parla con lei di Pedro Almodóvar e L'altro lato del letto di Emilio Martinez-Lazaro. Ma ha recitato anche in Novo e Per amare Carmen. L'attrice divenne poi un volto noto anche negli Usa, con un successo internazionale. Famosissimo il film Spanglish - Quando in famiglia sono in troppi a parlare, di James L. Brooks, del 2004. Qui Paz è una governante (Flor) messicana emigrata negli Usa, ma non parla inglese. La donna instaurerà un forte legame con il suo datore di lavoro, uno chef di successo (Adam Sandler) intrappolato in un matrimonio agli sgoccioli. All'epoca di Spanglish, ha raccontato anni dopo Paz Vega, in un'intervista a Vanity Fair, non solo non parlava una parola d'inglese, ma non lo capiva neppure: "In quelle condizioni girare un film in America fu un'esperienza difficilissima. Era già stato complicato lasciare la Spagna e trasferirsi a Los Angeles. E dopo i mesi sul set, avevo dovuto partecipare alla promozione in tutto il mondo. Per fortuna ero giovane, a quell'età non hai paura di niente".

Dal grande schermo alle serie tv Ritroviamo Paz Vega anche in 10 cose di noi, del 2006, dove è la cassiera Scarlet che ha una relazione con una star del cinema in difficoltà, impersonata da Morgan Freeman. Ma, nella carriera di Vega, non è mancata nemmeno l'Italia. Infatti nel 2010 ha recitato in Vallanzasca - Gli angeli del male, dove è Antonella D'Agostino, la compagna del criminale. Più recentemente, l'abbiamo vista impegnata in All Roads Lead to Rome, del 2015. Ha recitato anche in Rambo: Last Blood, del 2019, diretto da Adrian Grunberg, quinto capitolo della leggendaria serie, dove l'attrice veste i panni di una giornalista. Nel 2022 invece ha fatto parte del cast del thriller American Night. Mentre per quanto riguarda le serie tv, tra le sue apparizioni più famose c'è sicuramente quella in Kaleidoscope, del 2023: la serie racconta la storia del ladro Leo Pap e della sua banda impegnati in una rapina del valore di 7 miliardi di dollari. Qui l'attrice interpreta l'avvocatessa Ava Mercer. L'anno dopo la troviamo in Siviglia 1992, serie che racconta di un serial killer in azione durante l'Expo del '92.