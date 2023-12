Non ci resta che il crimine, il cast della serie Sky. FOTO

2/10 ©Calabrò

Marco Giallini è Moreno, da sempre il più cinico dei protagonisti della saga, il più disilluso e il più attaccato ai beni materiali. Quasi ossessionato dall’idea di “svoltare”, Moreno si getta a capofitto in epoche che non capisce e non vuole conoscere alla ricerca del piano perfetto per arricchirsi. Distaccato e apparentemente freddo, nutre però affetto sincero nei confronti della “banda”, che considera un po’ come una seconda famiglia. In questa nuova avventura nel 1970, però, il suo cinismo verrà messo a dura prova, e la prova si chiama Matilde…

Non Ci Resta Che Il Crimine - La Serie, tutto quello che c'è da sapere