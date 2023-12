Le migliori serie tv da vedere a dicembre 2023

5/18 Sky Studios

Progetto Lazarus 2 - Sky Atlantic. Due episodi a settimana, dal 18 dicembre all’8 gennaio, per la seconda stagione di Progetto Lazarus. Il mondo è bloccato in un loop temporale, e la squadra Lazarus deve correre contro il tempo per trovare una soluzione prima che l'umanità venga spazzata via per sempre. Tra loro c’è George, agente speciale caduto in disgrazia, pronto a riscattarsi. Ma quando scopre che la causa che sta combattendo è più inquietante di quanto sembri, inizia a credere di potersi fidare solo di se stesso