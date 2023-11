Odio il Natale 2, arriva la 2° stagione della serie con Pilar Fogliati

Odio il Natale 2 arriva dal 7 dicembre su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). C’è grande attesa per la seconda stagione della serie televisiva con protagonista Pilar Fogliati. Torneranno assieme a lei anche gli interpreti Beatrice Arnera, Fiorenza Pieri, Glen Blackhall e Nicolas Maupas. Fortunato Cerlino è invece una delle new entry del cast. Netflix ha annunciato l’uscita e rivelato le prime immagini del secondo atto della sua apprezzata comedy, che dal prossimo 7 dicembre sarà disponibile in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo.

Gianna non è più single, ma per poco…

Da quella fatidica sera è passato un anno. Il pubblico ritroverà con sorpresa una Gianna non più single, pronta a trascorrere un Natale che per la prima volta sembra davvero sorriderle, dato che - se c'è una festa che adora le coppie - quella è proprio il Natale, giusto? Sbagliato invece, perché proprio lo spirito di Natale si rivelerà più che altro uno spiritello birichino e le tirerà l'ennesimo scherzo, scombinando ancora una volta le carte in tavola e facendole commettere un errore così grave da incrinare la sua relazione. Nel momento in cui per Gianna le cose sembravano essere finalmente tranquille, inizierà un conto alla rovescia fatto di adrenalina pura in cui la ragazza avrà bisogno di ogni pizzico di magia del Natale per tentare di riconquistare il suo ex fidanzato. La missione ha come location casa Belotti, e l'appuntamento è per la sera della cena della vigilia di Natale. Quest'anno sarà Gianna a dover organizzare il cenone. Ce la farà la nostra eroina?