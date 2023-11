Berlino, il trailer ufficial dello spin-off de La Casa di Carta

La Casa di Carta ha segnato un successo incredibile per Netflix: la caratterizzazione dei personaggi e la crescente suspense hanno affascinato gli spettatori di tutto il mondo, facendo della serie spagnola uno tra i titoli più visti della piattaforma e dello streaming. Da qui, la decisione di creare uno spin-off dedicato a uno dei suoi protagonisti più amati: Berlino. L'omonima serie, di cui è stato ora diffuso il trailer, debutterà il 29 dicembre in tutti i Paesi in cui Netflix è attivo.

Il trailer di Berlino

"Ci sono solo due cose in grado di trasformare una brutta giornata in una giornata fantastica: l’amore e un giorno di lavoro che frutta milioni": comincia così la sinossi di Berlino diffusa da Netflix. Berlino, alias Pedro Alonso, rivive i suoi anni d'oro nello spin-off a lui dedicato. Ricorda quando ancora non sapeva d'essere malato, non si trovava intrappolato nella zecca spagnola, e si stava preparando a mettere a segno una delle rapine più spettacolari della sua carriera. Quale? Un furto di gioielli da 44 milioni, grazie a una "magia". Per riuscire nel suo intento, ha però bisogno dell'aiuto di una delle bande con cui in passato ha lavorato. Accanto a Pedro Alonso nei panni di Berlino troviamo Michelle Jenner (Keila), Tristán Ulloa (Damián), Begoña Vargas (Cameron), Julio Peña Fernández (Roi) e Joel Sánchez (Bruce).