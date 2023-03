Berlino, iniziano le riprese della serie prequel de La Casa di Carta

La serie spin-off del fenomeno spagnolo targato Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), ha iniziato ufficialmente l’avventura Condividi

C'è molta curiosità ed entusiasmo da parte dei fan de La Casa di Carta per la serie spin-off incentrata sul personaggio di Berlino, interpretato da Pedro Alonso. Da intendere come prequel della serie originale che racconta la rocambolesca e avvincente rapina alla zecca di stato di Madrid, Berlino cercherà di esplorare ulteriori dettagli del fratello del Professore spostando l'azione a Parigi, dove il protagonista sarà impegnato a rubare 44 milioni di euro in gioielli. Questa nuova serie uscirà su Netflix il prossimo natale 2023 (sarà visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), ma in questi giorni sono iniziate ufficialmente le riprese, secondo le dichiarazioni dell'attrice Itziar Ituno che interpreta Raquel ne La Casa di Carta.

Berlino: la serie con Pedro Alonso approfondimento La casa di Carta, lo spin-off Berlino sarà disponibile a dicembre La Casa di Carta è finita al termine del 2021, riscuotendo un enorme successo a livello globale con cinque stagioni. Berlino è sempre stato uno dei personaggi preferiti del pubblico, pertanto la produzione ha deciso di continuare l’avventura da un diverso punto di vista per non dire addio definitivamente al mondo delle rapine che ha conquistato pubblico e critica per diversi anni. La Casa di Carta è stata creata da Alex Pina che ora si occuperà anche di questa serie spin-off. “Sarà un viaggio attraverso gli anni d'oro del personaggio. Quando rubava in tutta Europa ed era follemente innamorato” ha dichiarato Pedro Alonso durante l’evento Tudum di Netflix nel 2022. “Abbiamo molte possibilità per realizzare alcuni spin-off, e penso che sia grazie alle identità forti e potenti dei personaggi. Abbiamo sempre cercato personaggi con un design molto complesso e stratificato. Quindi penso che quasi ogni personaggio de La Casa di Carta abbia una dualità che vorremmo vedere in uno spin-off. Potremmo guardarli agire in altri contesti” ha sottolineato Pina durante un’intervista con Oprah.

Pedro Alonso (all'anagrafe Pedro González Alonso) è uno tra gli attori spagnoli più conosciuti al mondo. Un riconoscimento ottenuto non solo grazie alle sue doti artistiche, ma anche al personaggio che interpreta nella fortunata serie Netflix (visibile anche su Sky Q e NOW) ideata da Álex Pina, "La casa di carta". L'attore, nato a Vigo (Galizia) il 21 giugno 1971, è noto per aver interpretato il ruolo di Andrés de Fonollosa, il ladro di nome Berlino ne "La casa di carta". Quello di Pedro Alonso non è solamente un passatempo, ma un vero e proprio amore per l'arte e la recitazione che porta con sé fin dalla più tenera età. Dopo essersi appassionato al teatro e arti drammatiche, Alonso si diploma alla Royal School of Dramatic Arts (RESAD) e studia anche al Teatro de la Danza, entrando poi a far parte di diverse compagnie teatrali e fondandone lui stesso una, la Grupo Dom.

Il cast di Berlino

Oltre a Pedro Alonso che ovviamente vestirà i panni del protagonista, Berlino ritrova nel cast Michelle Jenner nei panni di Keila, Begoña Vargas nei panni di Cameron, Julio Peña nei panni di Roi, Tristán Ulloa come Damián e Joel Sánchez come Bruce. C'è la possibilità che potremmo vedere altre star della serie originale, ma ancora non ci sono conferme in tal senso.