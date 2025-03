Deva Cassel e Saul Nanni in vacanza insieme ai Tropici

I due attori sono in cima alle classifiche Netflix con la serie tratta dal romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Per festeggiare, si sono regalati una vacanza all'insegna del relax

"Agua de coco e cabelo salgado", ha scritto Deva Cassel, postando le immagini della sua vacanza con Saul Nanni. La coppia, protagonista della serie Il Gattopardo (in streaming su Netflix, ma visibile anche Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), è partita per qualche giorno di relax in una località misteriosa.

La vacanza di Deva e Saul

Il carosello condiviso sui social da Deva Cassel - figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel - ritrae diversi momenti della sua vacanza romantica. La si vede in spiaggia con un cocco tra le mani, abbracciare Saul distesa sulla sabbia, ammirare tramonti e arcobaleni, fare yoga e passeggiare sul bagnasciuga. Dove si trova, non è dato saperlo, sebbene alcune riviste ipotizzino il Brasile (laddove il padre, da poco diventato papà per la quarta volta, vive).

Sebbene siano molto riservati, non è la prima volta che i due si mostrano insieme sui social. Già nell'ottobre del 2023, i due si sono fotografati davanti al mare, e poi con la frase "It's true". A dimostrazione che la loro è una storia solida, cominciata tempo fa.