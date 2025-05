Addio a Greg Cannom, truccatore quattro volte premio Oscar

È morto a 73 anni Greg Cannom, truccatore quattro volte premio Oscar per lo straordinario lavoro svolto in Dracula di Bram Stoker (Francis Ford Coppola), Mrs. Doubtfire - Mammo per sempre (Chris Columbus), Il curioso caso di Benjamin Button (Davide Fincher) e Vice (Adam McKay). A riportare la notizia della sua scomparsa è stato il collega Rick Baker, con cui Cannom aveva collaborato più volte all’inizio della sua carriera: “Il suo lavoro sarà ricordato a lungo dopo la sua morte”, ha scritto Baker sul suo profilo Instagram.

Cannom era malato di diabete e nel 2023 era stata creata una campagna di raccolta fondi su GoFundMe per aiutarlo a sostenere le spese per la cura della malattia e di una infezione da stafilococco che lo aveva costretto all’amputazione di una gamba sotto il ginocchio.

Artista straordinario, Cannom era universalmente riconosciuto tra i migliori realizzatori di effetti di trucco prostetico nell’industria, semplicemente straordinario nella capacità di invecchiare gli attori sullo schermo. Oltre ai quattro Oscar vinti, era stato nominato altre sei volte per Hook (1991), Hoffa – Santo o Mafioso? (1992), Un adorabile testardo (1995), Titanic (1997), L’uomo bicentenario (1999), A Beautiful Mind (2001). Aveva inoltre lavorato a Cocoon (1985) di Ron Howard al primissimo Capitan America (1990) di Albert Pyun a Batman – Il ritorno di (1992) Tim Burton, The Mask (1994) di Chuack Russell, Blade (1998) di Stephen Norrington, Babel (2006) di Alejandro González Iñarritu. Il suo ultimo lavoro su un set era stato nel 2021 Gli occhi di Tammy Faye di Michael Showalter.

Gli altri riconoscimenti

Innovatore geniale, nel 2025 aveva ricevuto, con Wesley Wofford, l’Oscar per il risultato tecnico per “lo sviluppo del loro speciale materiale di silicone modificato per le applicazioni di trucco usate nei film”. Nel 2019 la Make-Up Artists and Hair Stylists Guild gli aveva consegnato il Lifetime Achievement Award. Era stato nominato quattro volte agli Emmy.