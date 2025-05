È morta Lainie Miller, ballerina di burlesque nel film Il laureato

Aveva iniziato a praticare la danza per recuperare dalla poliomelite. Dopo la sua breve parentesi da attrice, aveva fatto l'infermiera per poi tornare a Hollywood da supervisore delle sceneggiature e produttrice

Gli inizi da ballerina

Lainie Miller era nata in Canada, nel marzo del 1941, il suo nome da nubile era Sheila Elaine, aveva iniziato a praticare la danza da bambina per recuperare dalla poliomielite che l’aveva costretta dentro un polmone d’acciaio tra i 3 e i 5 anni. Aveva danzato in una rappresentazione de Il Lago dei Cigni al Royal Alexandra di Toronto e recitato in radio drammi della CBC prima di trasferirsi a Hollywood a 17 anni.